女員工實名舉報被迫購買「自殺保單」　中國平安：正在核查事件

在中國平安人壽重慶分公司工作11年的老員工許英瓊，今日在影片平台上載短片，實名舉報其公司領導逼迫員工大量購買「自殺保單」，引發社會輿論關注。



許英瓊舉報公司領導逼迫員工大量購買「自殺保單」。（抖音截圖）

根據網絡流傳的片段，許英瓊早在今年5月就開始發布舉報短片。她在片中稱，自己在平安做了11年，最高團隊人力200人，曾擔任營業部經理。她上載短片是為了實名舉報重慶平安人壽逼迫她購買「自殺保單」。「片區總監張陽陽逼迫我（買）自殺保單19件，合計273萬元（人民幣．下同）保費。」

據悉，許英瓊所稱的「自殺保單」，行業俗稱「自保件」，部分保險機構以業務員購買相關產品作為轉正或入司的條件，或者在銷售中強迫或誘使從業人員投保而完成相關績效，名目眾多。

除了她之外，許英瓊還稱，其他員工也遭逼迫購買「自殺保單」。「有個主管自購保單高達98件，為了買保單，他把家裏房子都賣了；還有一個主管也是被逼自購了184萬，交不起保費，已經被迫離職了；另外一個主管也是被逼買了近300萬保險，現在房子、車子都已經抵押了......」

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許英瓊還在片中表示，自己已經向重慶市銀保監局舉報了平安人壽重慶分公司副總經理張陽陽。她同時還自曝，其購買保單的資金部分來源於平安銀行的「白領貸」產品。

許英瓊接受傳媒採訪時又透露，她已繳170萬元保費，為了購買其他自保件，她申請了平安銀行的「白領貸」50萬元，這筆錢目前為止還沒有還清，甚至還採用「循環貸」的方式購買自保件，貸款共110萬，每月利息8,000元。無奈之下，許英瓊選擇退掉部分保單，其中三張就損失了14萬元。

值得注意的是，在發布了系列舉報短片後，許英瓊稱自己受到了公司的威脅。而隨着事件持續發酵，8月23日，平安人壽母公司中國平安回應稱，公司已第一時間成立專項工作小組，目前正在進行核查。

中國平安還表示，公司在保險經營、業務營銷、代理人管理、客户權益保護等方面，有嚴格的管理制度和規定，並始終把守法經營、合規經營放在首位，確保代理人的權益得到充分保障，公司歡迎社會各界監督。