多圖｜解放軍00後女兵訓練畫面曝光　首次駕駛裝甲車亮相高原

在海拔4,500米的川西高原，中國解放軍第75集團軍某旅組織了一場高原道路駕駛訓練。其中，參加此次訓練的女駕駛員全部都是剛剛入伍一年的「00後」。
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8月25日，據中國軍視網發布的視頻顯示，在上述高原道路駕駛訓練中，女駕駛員需要克服高原惡劣環境帶來的不良影響，還要駕駛裝甲突擊車進高山、翻雪川、涉急流、過冰河。據了解，這是她們首次在海拔4,500米的川西高原亮相。
值得注意的是，解放軍南疆軍區此前還成立首個女子坦克班，引發關注。7月6日，據南疆軍區微信公號「南疆強軍號」報道，改制換裝以來，南疆軍區某合成團聚焦練兵備戰鮮明導向，打破女兵從事通信、衛生等保障崗位的慣例，將女兵編配至戰鬥崗位，成立了首支女子坦克班。
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報道稱，這些女兵從精緻的妝容到滿臉的塵土，從飄逸的長髮到精幹利落的短髮，鐵甲見證了她們的成長。
中國軍方近年來逐漸增加對女兵日常訓練的報道，解放軍招收女兵也比以往數量增加，隨着現代化作戰方式的不斷變化，解放軍也在不斷調整其軍事結構。
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