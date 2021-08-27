日本首曝中國無人機東海飛行照　可殲敵於三千公里之外

日本防衛省統合幕僚監部8月25日發布消息稱，日本自衛隊於8月24日在東海上空發現一架無人機。日本防衛省還公布了該無人機的飛行軌跡示意圖和近距離拍攝無人機清晰照片，推測該機為中國的TB-001型無人機。



日本防衛省還表示，日本自衛隊緊急出動戰鬥機進行應對。

資料顯示，由中國四川騰盾科技研製的TB001察打一體無人機，2017年首飛，又叫「雙尾蠍」，武器載重1噸 ，最大飛行高度9.5千米，最大飛行時間35小時，衛星中續遙控，作戰半徑可達3,000公里。

在作戰方面，TB-001作戰無人機可攜帶大量導彈和精確制導炸彈。有照片顯示，該機試飛時攜帶了3種不同型號的導彈和制導炸彈，共計8枚。

假如配備中國最新為彩虹、翼龍系列作戰無人機研製的小型空地導彈，或者犧牲航程，該機可輕鬆攜帶多達24枚制導武器。同時，該機也可以攜帶單發重量更大的制導武器，例如多枚250公斤制導炸彈，以攻擊更為堅固的目標。

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另外，日本防衛省消息稱，8月24日，中國海軍055型萬噸驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦貴陽艦、903型大型綜合補給艦可可西里湖艦和一艘電子偵察船（舷號799）穿過宗谷海峽，從日本海進入鄂霍次克海。