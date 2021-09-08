連接粵澳青茂口岸今啟用　廿四小時開通旅客可30秒內自助過關

連接珠海拱北與澳門青州的青茂口岸，周三（8日）下午3時正式啟用。

口岸開通後，旅客「在一個大廳、排一次隊、集中接受一次檢查」，便可完成粵澳雙方出入境查驗手續，人均通關時間僅需約30秒。



今年8月30日，廣東省人民政府港澳事務辦公室發布消息稱，「經國務院批復同意，粵澳兩地政府協商一致，粵澳新通道（青茂口岸）定於2021年9月8日下午3時正式開通啟用。」

8日上午11時許，青茂口岸舉行開通儀式，澳門特區行政長官賀一誠、全國政協副主席何厚鏵、廣東省省長馬興瑞、澳門中聯辦主任傅自應、國務院港澳辦副主任黃柳權等逾百人出席。

澳門特首賀一誠致辭時表示，青茂口岸是粵澳合作的重點項目，亦是澳門與珠海的第5條陸路跨境通道，青茂口岸開通對澳門社會民生、經濟、政治具重要意義，進一步推動大灣區基礎設施互通，以及人員高效便捷流動，有效疏導關閘口岸的壓力。

據了解，青茂口岸位於拱北口岸西南約800米處，通過連廊與城軌珠海站接駁。2017年4月獲國務院正式批復同意設立，主體工程於2018年初正式動工，今年4月竣工。

青茂口岸實施24小時通關，僅限內地及港澳居民持電子證件出入，出入境各設50條自助通道及2條人工通道。口岸僅供行人通行，不設車道，設計日通關量約二十萬人次。

此外，青茂口岸實施「合作查驗，一次放行」的通關模式，即旅客僅需時約30秒，便可完成「在一個大廳、排一次隊、集中接受一次檢查」的粵澳雙方出入境查驗手續。