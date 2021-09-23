最大紡織印染產業區浙江柯橋鐵腕嚴控能耗　下午通知當晚即要停產

中國力爭2030年前實現「碳達峰」、2060年前實現「碳中和」。

內地傳媒報道，臨近三季度末期，多地嚴控能耗，加碼限電限產，「雙控」政策趨嚴。其中東部省份浙江省就正面臨能耗「雙控」升級，有消息稱紹興市柯橋區已下發限電通知，9月22日起至10月1日，全省將高能耗企業全部關停，包括所有印染廠、化工廠、化纖廠等。



紹興市柯橋區全國最大紡織印染產業聚集區之一，約佔全國產能的三分之一。（視覺中國）

報道稱，紹興市柯橋區全國最大紡織印染產業聚集區之一，約佔全國產能的三分之一。不過，在9月22日上午，有兩間紹興柯橋本地的印染廠透露，已經接到通知並停工，「這個時候停產真的很要命，因為我們生產的針織面料用於秋裝，8、9月份正是訂單多的時候，尤其是9月最後一周是一個小高峰，很多客戶會大量進貨，為國慶檔做準備。」其中一名負責人稱，停工到月底將會損失價值100萬元的訂單，接下去可能考慮換去蕭山的染廠，但是換廠需要更多的準備工作。

負責人更表示，限產停產通知來得太突然，連準備庫存都沒有時間，「昨天下午我們染廠還有布在染，接到臨時通知要求晚上停產，我們只能把缸裡的布拉出來，烘干之後等開工之後再做。」

浙江省政府此前印發《規劃》，要求紹興、湖州、嘉興、溫州要嚴格控制紡織印染、化纖、塑膠製品等製造業產能。（視覺中國）

報道其後稱，紹興市政府相關人士指出，上述「雙控」情況基本屬實，「能源雙控政策是大勢所趨，全國都差不多，區別在於各地政策強度不同。」

值得一提是，浙江此前印發《浙江省節能降耗和能源資源優化配置「十四五」規劃》，要求加強重點用能地區結構調整。其中紹興、湖州、嘉興、溫州要嚴格控制紡織印染、化纖、塑膠製品等製造業產能，採用先進生產技術，提升高附加值產品比例，大幅提升單位增加值能效水平。

此外，《規劃》亦要求「推動紡織印染、化學纖維、造紙、橡膠和塑膠製品、電鍍等行業產能退出，加大落後產能和過剩產能淘汰力度，全面完成『散亂污』企業整治」。