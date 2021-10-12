安聯報告：去年中國家庭人均淨金融資產逾11萬港元　11年間增300%

安聯保險集團周一（11日）發布最新《2021年安聯全球財富報告》，對近60個國家和地區的家庭資產和債務狀況進行了詳細分析。其中，繼2019年增長10.3%後，2020年中國家庭金融資產總額再次增長13.6%，超過2.5萬億歐元（約22.4萬億港元），至於人均淨金融資產達12,430歐元（約111,736港元）。



該報告顯示，得益於股市的快速復蘇和養老金投資回報的激增，中國家庭金融資產總額佔亞洲地區金融資產總額的47%，而證券以及壽險和養老金資產分別增長13.3%和18.3%，在中國家庭的投資組合中所佔的份額逾50%，至於存款則增長13%。中國家庭負債率方面，增長率進一步放緩至12.9%，惟負債佔GDP的百分比推高至61.5%，水平與一些歐洲國家，如意大利、德國等相當。

中國家庭的淨金融資產總額方面，2020年增長了13.9%，人均淨金融資產達12,430歐元，而在2009年，該數據僅為3010歐元（約27,048元港元），這意味著過去11年間中國的家庭人均淨金融資產增長了逾300%。

此外，就全球而言，2020年新增儲蓄增長78%，達到創記錄的5.2萬億歐元（約46.7萬億港元），而流入銀行存款增長率達187%。報告認為，新冠疫情期間居家隔離令民眾消費機會大減，從而使「強制儲蓄」成為一種全球現象。