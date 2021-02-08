中國600萬資產以上家庭首突破500萬戶　京滬粵富豪數量領先香港

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-08 17:56

2月8日，胡潤研究院發布的最新報吿《2020方太·胡潤財富報告》顯示，中國擁有600萬資產「富裕家庭」數量首次突破500萬戶，比上年增加1.4%。 報告又疏理內地、港澳台地區的情況，顯示在富豪數量方面，北京、廣東、上海領先香港。

報吿將高淨值人群規模分為四個資產階段：600萬人民幣、千萬人民幣、億元人民幣和3,000萬美金，依次代表「富裕家庭」、「高淨值家庭」、「超高淨值家庭」以及「國際超高淨值家庭」。報吿顯示，中國600萬資產「富裕家庭」數量首次突破500萬戶，比上年增加1.4%，中國千萬人民幣資產家庭達202萬戶，億元資產家庭13萬戶，擁有3000萬美金的「國際超高淨值家庭」數量達到8.6萬戶。

在地域分佈方面，「富裕家庭」北京擁有最多，按年增加1.1萬戶，達71.5萬戶；廣東第二，增加1.3萬戶，達69.2萬戶；上海第三，增加9000戶，達61.1萬戶；香港第四，減少2000戶，達54.9萬戶。

「高淨值家庭」最多的也是北京，按年增加6000戶，達29.4萬戶；廣東第二，增幅6000戶，達29.1萬戶；上海第三，增加6000戶，達到25.5萬戶；香港第四，增加1,000戶，達到22.3萬戶。

「超高淨值家庭」最多的也是北京，按年增加400戶，達1.93萬戶；廣東第二，增加400戶，達1.69萬戶；上海第三，增加400戶，達到1.62萬戶；香港僅排第五，增加100戶，達到1.25萬戶。

「國際超高凈值家庭」同樣是北京最多，按年增加300戶，達1.3萬戶；上海第二，增加300戶，達到1.16萬戶；廣東第三，增加300戶，達1.11萬戶；香港僅排第五，增加50戶，達到8330戶。

「富裕家庭」總財富達146萬億元

該報吿又顯示，中國「富裕家庭」總財富達146萬億元。這146萬億元的總財富中，預計有17萬億元將在10年內傳承給下一代，42萬億元將在20年內傳承給下一代，78萬億元將在30年內傳承給下一代。

報吿表示，「企業家比較理想的是到70歲已經安排好了接班人。」財富繼承的屬性，再次印證了普通人難以跨越的經濟鴻溝。

就在2月3日，《中國互聯網絡發展狀況統計報吿》中顯示，截至2020年12月，中國網民規模逼近10億，不過，從網民「畫像」來看，約51.1%的網民月收入不足3,000元。有收入但月收入在1,000元及以下的網民群體佔到15.3%。

總理李克強在2020年5月全國人大閉幕會上接受《人民日報》採訪稱，（內地）有6億人每個月的收入也就1,000元，曾引發熱議。