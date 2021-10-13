圓規風球｜廣東多地停工停課　港珠澳大橋橋梁航道水上交通管制

颱風「圓規」來襲，本港現正懸掛八號風球，隨著「圓規」繼續向西移動並逐漸遠離香港，天文台考慮今日（13日）下午4時至7時改發三號強風信號。

此外，廣東省為防禦「圓規」，多地及時採取果斷措施，截至13日8時，廣東有18個市已啟動防風或防汛應急響應。



據《新華社》報道，廣東省防總會商研判，颱風「圓規」體積大、移速快，再加上冷空氣影響，防風是重點；而颱風「獅子山」、「圓規」接連來襲，造成漁船長時間在港避風，管理難度增大；「圓規」降雨落區與「獅子山」有所重疊，引發次生災害風險增高。

而為了防禦「圓規」帶來的災害，廣東省多地採取應對措施。廣東省應急管理廳13日上午通報，廣州南沙區中小學校、幼兒園、職業中學13日全天停課；深圳市2111個工地停工；佛山市在建工地1810台機器已停止作業、34個A級景區室外遊樂設施關停；湛江市所有中小學、幼兒園停課、瓊州海峽滯留貨車2200輛、旅客4900人。

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廣東海事部門亦採取多項措施防禦颱風，包括自12日12時30分起，對港珠澳大橋橋梁航道實施臨時水上交通管制，禁止任何船舶通過橋梁航道；廣州市過江渡輪、水上巴士等全部停航等。

此外，廣東省氣象台預計，受颱風「圓規」與冷空氣共同影響，13日至14日梅州、河源及廣東省南部沿海市縣有大雨到暴雨、局部大暴雨的降水過程。

另據中央氣象台消息，預計颱風「圓規」將於下午至晚上於海南文昌到陸水一帶沿海登陸，登陸後強度會逐漸減弱，將會穿過海南島，14日凌晨移入北部灣，然後趨向越南北部。