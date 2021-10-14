內地多地「斷崖式降溫」　局地降幅超12℃　黑龍江提前供暖

今年下半年以來最強冷空氣，即將吹襲全國大部分地區，未來4天內將橫掃中東部大半地區，並帶來「斷崖式降溫」及雨雪天氣，局地降溫幅度超過12℃，或達寒潮標準。



多地迎下半年最冷早晨

據《中國天氣網》消息，14日至17日期間，中東部大部地區的大風降溫天氣將會持續，降溫幅度普遍超過6℃，內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、北京、河北、山西、山東、江蘇、安徽、上海、浙江、江西等地部分地區累計降溫幅度超過10℃。

據了解，今次冷空氣降溫最明顯的區域有兩塊，一塊是氣溫將跌破冰點的內蒙古和東北地區，另一塊則是江淮及江南地區，這一帶的最低氣溫也將降到10℃左右。

而根據最新冰凍線進程圖顯示，今次冷空氣將導致0℃冰凍線推進至北京北部、河北北部、山西中南部、陝西北部一帶。22個省會級城市氣溫或創下半年內新低，中東部大部都將經歷下半年以來最冷的早晨。

內地自14日起將出現「斷崖式降溫」。（中國天氣網）

冷空氣活動頻繁

另據《中新社》消息，10月以來，冷空氣活動頻繁。19日前後，將有一股弱冷空氣影響北方地區。

中央氣象台預計，10月24日之前，大部地區氣溫較常年同期將明顯偏低，西北地區東部、華北南部、東北地區南部、四川盆地、黃淮、江漢、江南西部及貴州等地部分地區氣溫偏低幅度可達3至4℃。

而25日之後，冷空氣勢力有所減弱，氣溫階段性回升。氣象專家提醒，冷空氣過後，山西中南部、陜西北部、甘肅南部等地最低氣溫將降至0℃以下。

19日前後，將有一股弱冷空氣影響內地北方地區。（新華社）

多地提前供暖

對於冷空氣的來襲，內地多地亦提前了供暖時間，至於煤電供應對大陸北方供暖造成的影響，國家發改委秘書長趙辰昕表示，從天然氣儲備情況來看，供暖季可形成儲氣量270億立方公尺以上，「各大地下儲氣庫已基本完成注氣，為冬季保供打下了堅實基礎。」

趙辰昕還表示，供暖高峰期將組織「南氣北上」，加大儲氣動用，「國內的自產氣、管道氣和進口LNG，加上儲氣設施必要時的用氣，我們已經儲備了270億立方公尺，是能夠滿足高峰期的用氣需要。」

另據《新華社》消息，黑龍江目前已全面完成供熱設施檢修工作，省內多地根據氣溫變化提前開栓供熱。其中，大興安嶺加格達奇區已於9月21日，提前4天開栓供熱。