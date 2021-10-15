神舟十三號｜航天員水下訓練畫面曝光　王亞平：是很大的力量消耗

神舟十三號載人飛船即將發射，翟志剛、王亞平和葉光富3名航天員水下訓練畫面曝光。同時，女航天員王亞平受訪時透露空間站任務細節。



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周五（10月15日），央視發布視頻稱，神舟十三號出征在即，飛行乘組的三名航天員翟志剛、王亞平和葉光富，將在為期6個月的太空生活和工作中，發揮各自的特長和優勢，一起配合完成多項空間科學實驗。此次載人飛行任務中，將會有兩到三次的出艙活動，為此，在地面訓練過程中，每名航天員都必須達到勝任出艙任務的標準。視頻展示了3名航天員的水下訓練畫面。

另外，官媒新華社專訪中國首位實施出艙活動的女航天員王亞平。王亞平表示，對於航天員來講，空間站任務是全新的，它的飛行時間更長、技術狀態更新、任務難度更大——尤其是空間站出艙任務，航天員要在太空中操作機械臂，進行艙外維修等工作，這些都是以往沒有的。

王亞平還說，針對空間站任務的每項訓練，都十分具有挑戰性。「以模擬失重水槽訓練為例，我們每次水下訓練都會持續四到六個小時，體能消耗巨大。曾經我們有過一個很形象的比喻，每次水下訓練的體能消耗相當於跑一次『全馬』。」在水下訓練時，航天員所穿服裝會有四十千帕的餘壓，這就需要航天員先用一部分力去和服裝對抗，然後再做動作，所以這是一個很大的力量消耗。「記得我剛來航天員大隊時，聽師兄們講，每次水下訓練完成後，手會抖得連筷子都拿不穩。」

神舟十三號載人飛行任務是空間站關鍵技術驗證階段第六次飛行任務，也是該階段最後一次飛行任務。

據官方介紹，此次飛行任務有五大主要目的：一是開展機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等空間站組裝建造關鍵技術試驗；二是進行2次至3次出艙活動，安裝大小機械臂雙臂組合轉接件及懸掛裝置，為後續空間站建造任務做準備；三是進一步驗證航天員在軌駐留6個月的健康、生活和工作保障技術；四是進行航天醫學、微重力物理領域等科學技術試驗與應用，開展多樣化科普教育活動；五是全面考核工程各系統執行空間站任務的功能性能，以及系統間的匹配性。

神舟十三號載人飛船將於周六（10月16日）0時23分發射升空。