第四屆進博會習近平發表主旨演講　指20年來中國全面履行入世承諾

國家主席習近平周四（4日）晚上以視像方式出席第四屆中國國際進口博覽會開幕式，並發表題為《讓開放的春風溫暖世界》的主旨演講。

習近平提到今年是中國加入世界貿易組織20周年，20年來中國全面履行入世承諾，他並重申中國擴大開放的四項要點。



習近平表示，一個國家、一個民族要振興，就必須在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展。中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心不會變。

習近平在演講中重申中國擴大開放的四項要點，一是中國將堅定不移維護真正的多邊主義，以積極開放態度參與數字經濟、貿易和環境、產業補貼、國有企業等議題談判，維護多邊貿易體制國際規則制定的主渠道地位，維護全球產業鏈、供應鏈穩定。

其次是中國將堅定不移同世界共享市場機遇，更加注重擴大進口，促進貿易平衡發展，並推進內外貿一體化，加快建設國際消費中心城市，發展「絲路電商」，構建現代物流體系，提升跨境物流能力。

第三是中國將堅定不移推動高水平開放，進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放，亦會出台自由貿易試驗區跨境服務貿易負面清單。習近平並提到，中國將深度參與綠色低碳、數字經濟等國際合作，積極推進加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》、《數字經濟伙伴關系協定》。

最後一點是中國將堅定不移維護世界共同利益，中國將積極參與聯合國、世界貿易組織、二十國集團、亞太經合組織、上海合作組織等機制合作，推動加強貿易和投資、數字經濟、綠色低碳等領域議題探討，支持疫苗等關鍵醫療物資在全球範圍內公平分配和貿易暢通，推動高質量共建「一帶一路」。中國將積極參與應對氣候變化、維護全球糧食安全和能源安全，在南南合作框架內繼續向其他發展中國家提供更多援助。