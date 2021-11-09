中氣候特使被要求英文作答　教育部推中文為更多國際組織官方語言

11月6日，中國氣候變化事務特使解振華參加一場國際媒體記者會，期間美聯社記者打斷他說法，提到「你能不能直接用英文回答問題？」，解振華則回應「不如你用中文提問」，現場傳出笑聲。



《澎湃新聞》則引述教育部答覆政協第十三屆全國委員會第四次會議相關提案時說法，表示將進一步推動中文成為更多國際組織、國際會議官方語言或工作語言。



中國氣候變化事務特使解振華被外媒要求以英語回答。（新華社）

2021年起中文正式成為聯合國世界旅遊組織官方語言。11月4日，教育部網站公佈答覆《關於應對國際中文教育面臨的挑戰和風險的提案》，當中指出，隨著中國進入高品質發展階段和經濟實力顯著增強、國際地位日益提高，中文實用價值不斷提升，各國民眾學習中文、瞭解中國的需求與日俱增，為國際中文教育可持續發展提供了難得的歷史機遇。

《答覆函》中指出，國際中文教育面臨新形勢、新變化，教育部及相關機構、企業和社會組織已在前期做了大量工作。教育部將透過一、支援成立基金會、建立健全工作機制；二、不斷優化全球佈局，參與和服務「一帶一路」建設加強標準建設；三、加強標準建設，提升治理能力；四、應用新技術，加快國際中文教育數位化發展步伐，四種方式推動國際中文教育。

教育部指出，目前根據「一帶一路」沿線各國實際需求，累計派出院長、教師和志願者4萬人，贈送中文教材500萬冊，培養培訓本土中文教師6.5萬多人次，培養培訓各類學員220萬人，組織各類中文考試人數達1600萬人次，為「一帶一路」建設培養了大批掌握中文、瞭解中國，同時兼具專業和職業特長的人才。

孔子學院：近年中國更在非洲大力發展孔子學院，現時已有61間。（Getty Images）

此外，通過「新漢學計畫」，招收沿線各國近300名優秀青年學者，來華攻讀博士學位和訪學研修，重點開展「一帶一路」學術研究。另外，沿線各國孔子學院主動開展「中文+職業技能」教育，為當地中資機構培養培訓本土員工、提供資訊諮詢。

在數位化方面，則是推出「中文聯盟」數位化雲服務教學平臺，面向全球提供中文學習、中國國情和中國文化等190多門6000多節線上課程，教育補指出，今年以來中文聯盟課程平臺總訪問量超380萬人次，用戶超200萬。創新實施居家網考模式，為全球100多國40餘萬名考生提供漢語考試和線上類比診斷服務。推出線上教育新品牌，繼全球首家網路中文課堂在希臘愛琴大學落戶後，相繼在多國設立市場化運行的網路中文課堂和中文學習測試中心。

教育部提到，將健全教師、考試評估等體系和完善辦學體系，並透過線上教育和中外語言交流合作。進一步推動中文成為更多國際組織、國際會議官方語言或工作語言，促進世界多元文明互學互鑒。