中國疫苗｜接種科興赴英免檢疫？　一文了解各國最新檢疫優待

新冠肺炎疫情下旅行不再隨意，但各國相繼放寬了入境限制，尤其是針對疫苗接種者。除了接種西方國家研製的疫苗，中國國產的國藥、科興等疫苗也陸續獲得多國認可。

現時，有哪些國家／地區向接種中國疫苗的人士提供豁免檢疫等優待政策？《香港01》一文帶你了解。



國藥疫苗：圖為5月6日，北馬其頓醫護人員手持中國國藥集團的新冠疫苗。（Reuters）

一、英國：11月22日起承認國藥科興

英國政府周一（8日）表示，將於22起日承認世衛緊急使用疫苗清單，將中國的科興、國藥及印度的Covaxin疫苗，加入英國批准的入境旅客疫苗清單。路透社報道指，新政將使來自阿拉伯聯合酋長國、馬來西亞和印度等國家的全面接種者受益。

英國交通部11月8日表示，旅行規則正在進一步簡化，所有18歲以下的人將被視為等同全面疫苗接種，並可以在不進行自我隔離的情況下進入英格蘭。

二、澳洲：永久居民打科興可居家7日

澳洲藥品管理局10月1日宣布承認中國科興疫苗，這項政策將允許接種獲批疫苗的澳公民或永久居民在回國後在家隔離7日，不需要再到酒店隔離14日。

三、韓國：可申請免除入境隔離

韓國政府自7月1日起，針對入境人員實行有條件的入境免隔離措施。其中，兩款中國疫苗的接種者，可有條件入境免隔離。具體內容包括，在境外同一國家完成疫苗接種所需劑次的注射並經過14日後，可在赴韓時申請免除入境隔離。在境外完成疫苗注射的韓國公民，在訪問韓國直系親屬時也可以免除入境隔離。

四、泰國布吉島：五款疫苗享免隔離

同樣是在7月1日，泰國「布吉島沙盒」（Phuket Sandbox）計劃，即免隔離登島旅遊計劃將正式啟動。其中，入境人士須符合的條件之一，是持新冠疫苗接種證明，所接種的疫苗必須是經泰國政府或世衛組織認證的疫苗，且距離第二針接種時間超過14天但不超過1年。

截至目前，已在泰國食藥監局正式注冊的新冠疫苗有5種：中國科興、阿斯利康、強生、莫德納和中國國藥新冠疫苗。

五、歐洲其他國家：希腊、塞浦路斯、西班牙

據中新社6月報道，希臘新冠病毒專家委員會表示，除輝瑞、莫德納、阿斯利康和強生疫苗外，決定批准部分其他新冠疫苗的接種證明，作為入境希臘的有效證明，當中涵蓋了中國的科興、國藥和康希諾三款疫苗。接種上述疫苗的遊客前往希臘時，無需出示核酸檢測證明。

而在此前5月，根據塞浦路斯政府作出規定，中國國藥新冠疫苗接種者可免檢測、免隔離進入塞浦路斯。當局指，完成以下任意疫苗的接種：即歐洲藥管局批准的疫苗、俄羅斯「衛星V」疫苗或中國國藥疫苗，無論從何處出發，均可免檢測、免隔離入境塞浦路斯。

另外，西班牙自6月7日起，所有已完成歐盟或世衛授權的新冠疫苗接種的外籍旅客，均可無限制入境西班牙，但上述規則僅適用於在入境前完成疫苗接種超過14天的旅客。相關政策不包含自韓國政府認定的已經發生變異新冠病毒傳播國家的入境人員，包括南非、巴西、智利、津巴布韋、孟加拉國、坦桑尼亞等13國。

不過值得一提是，歐盟疫苗證書並未涵蓋中國疫苗，原因是中國的疫苗尚未獲得歐洲藥品管理局（EMA）的認可。換言之，歐洲除了上述三個國家外，接種中國疫苗的入境旅客，仍要接受隔離等相關防疫措施。