六中全會｜第三份歷史決議突出亮點重大貢獻是概括闡述習近平思想

11月8日至11日，中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）在北京舉行。

中共中央今日（12日）上午10時舉行新聞發布會，介紹六中全會精神。香港01全程直播。



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中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉介紹全會精神：

各位記者朋友，非常高興向大家介紹中共十九屆六中全會的有關情況。

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議，於2021年11月8日至11日在北京舉行，會期4天。會議由中央政治局主持，中共中央總書記習近平作了重要講話。會議聽取和討論了習近平總書記受中央政治局委托作的工作報告，審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，審議通過了《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》。習近平總書記就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作了說明。會議圓滿完成了各項議程。

（香港01直播截圖）

全會充分肯定黨的十九屆五中全會以來中央政治局的工作。一致認為，面對嚴峻形勢和複雜任務，以習近平同志為核心的黨中央，統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，順應時代大勢，把握戰略主動，成功辦好一件件大事要事喜事，堅決戰勝前進道路上一個個風險挑戰，推動黨和人民事業取得驕人成績，黨心軍心民心空前凝聚。實踐證明，黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共的同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。大家表示，有以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，有全黨全軍全國各族人民團結一致，任何艱難險阻都阻擋不了中國人民的前進步伐，任何風險挑戰都阻擋不了中華民族偉大復興的歷史進程。

全會最重要的成果，是審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。在建黨百年之際，黨中央召開六中全會，全面總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，是鄭重的歷史性、戰略性決策，體現了我們黨重視和善於運用歷史規律的高度政治自覺，體現了我們黨牢記初心使命、繼往開來的自信和擔當。大家知道，在我們黨的百年歷程中，1945年黨的六屆七中全會制定了《關於若干歷史問題的決議》，1981年黨的十一屆六中全會制定了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。兩個歷史決議產生的歷史條件、時代背景、所要解決的問題有所不同，但都是在重大歷史關頭作出的，都對推動黨和人民事業發展起到了重要作用。現在，距離第一個歷史決議制定已經過去76年，距離第二個歷史決議制定也過去了40年。40年來，黨和國家事業大大向前發展了，黨的理論和實踐也大大向前發展了。站在新的歷史起點上，回顧過去、展望未來，對黨的百年奮鬥歷程特別是改革開放40多年的奮鬥歷程進行全面系統的總結，既有客觀需要，也具備主觀條件。

全會通過的《決議》共七個部分，在內容擺布上有兩個特點：第一個特點是，與前兩個歷史決議主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，這次主要總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗。從建黨到改革開放之初，黨的歷史上的重大是非問題，前兩個歷史決議基本都解決了，其基本論述和結論至今仍然是適用的。改革開放以來，儘管黨的工作中也出現過一些問題，但總體上黨和國家事業發展是順利的，前進方向是正確的，取得的成就是舉世矚目的。《決議》把著力點放在總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，符合實際，有利於推動全黨增長智慧、增進團結、增加信心、增強鬥志。二是重點總結新時代黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革和積累的新鮮經驗。第二個特點是，黨的十一屆三中全會召開二十周年、三十周年、四十周年也都作過了系統總結。基於此，這次《決議》突出中國特色社會主義新時代這個重點，用較大篇幅總結黨的十八大以來的原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標志性成果。這有利於引導全黨全國各族人民進一步堅定信心、聚焦我們正在做的事情，以更加昂揚的姿態邁進新征程、建功新時代。

全會還作出了一個重要決定，就是決定中國共產黨第二十次全國代表大會於2022年下半年在北京召開。黨的二十大是在我們黨開啟全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標邁進新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會，是黨和國家政治生活中的一件大事。全會號召，黨的各級組織和全體共產黨員更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，攻堅克難、開拓奮進，為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢，作出新的更大貢獻，以優異成績迎接黨的二十大召開。

總之，黨的十九屆六中全會是在重要歷史關頭召開的一次具有重大歷史意義的會議。全會審議通過的《決議》通篇融彙了百年來中國共產黨踐行為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命所進行的奮鬥、犧牲和創造，深刻揭示了「過去我們為什麼能夠成功、未來我們怎樣才能繼續成功」。所以，我們相信這次全會必將對推動全黨統一思想、統一意志、統一行動，團結帶領全國各族人民以史為鑒、開創未來，在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義產生重大而深遠的影響。

我先介紹這些，謝謝！

中央廣播電視總台央視記者：全會公報指出，確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。怎樣理解這個決定性意義？謝謝。

中央政策研究室主任江金權：

很高興回答你提出的這個問題。確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義，這具有充分的實踐依據，那就是：黨的十八大以來，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，根本在於有以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，有習近平新時代中國特色社會主義思想指引航向。兩個確立，符合全黨全軍全國人民的共同願望。同時，具有充分的理論依據，那就是：堅強的領導核心和科學的理論指導，是關乎黨和國家前途命運、黨和人民事業成敗的根本性問題。

中共總書記習近平。（新華社）

一個國家、一個政黨，領導核心至關重要。鄧小平同志當年就曾深刻指出：「任何一個領導集體都要有一個核心，沒有核心的領導是靠不住的。」在我們這樣一個有著9500多萬黨員的大黨、有著56個民族和14億人口的大國，如果黨中央沒有核心、全黨沒有核心，那是不可想像的，是很容易搞散的，是甚麼事情也辦不成的。黨中央有核心、全黨有核心，黨才有力量。黨的十八大以來，習近平總書記以深厚人民情懷、卓越政治智慧、強烈使命擔當，帶領全黨全國人民發揚偉大的歷史主動精神，開創中國特色社會主義新時代，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，在中華大地全面建成小康社會，成為眾望所歸、當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥。確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，是時代呼喚、歷史選擇、民心所向。堅定擁護和維護習近平總書記的核心地位，全黨就有定盤星，全國人民就有主心骨，中華「復興」號巨輪就有掌舵者，面對驚濤駭浪我們就能夠做到「任憑風浪起、穩坐釣魚船」。

擁有科學理論的政黨，才擁有真理的力量；科學理論指導的事業，才擁有光明前途。一百年來，我們黨之所以能夠完成其他政治力量不可能完成的艱巨任務，在同各種政治力量和困難挑戰的較量中取得一次又一次勝利，根本在於堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，不斷推進理論創新，並善於用新的理論指導新的實踐。黨的十八大以來，習近平總書記洞察時代風雲、把握時代脈搏、引領時代潮流，以非凡理論勇氣提出一系列原創性戰略思想和創新理念，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。這一重要思想，是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，為推進民族復興偉業提供了科學行動指南。確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，我們黨就能在中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局深度演進互動的複雜條件下，堅持正確前進方向，乘風破浪不迷航；就能始終把握發展規律，運用科學世界觀和方法論謀劃事業發展、應對風險挑戰，帶領全國各族人民不斷開辟中華民族偉大復興的光明前景。謝謝。

新華社記者：全會公報指出，習近平新時代中國特色社會主義思想實現了馬克思主義中國化新的飛躍，請問如何理解這個新的飛躍？謝謝。

中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉：

大家都知道，中國共產黨是高度重視理論指導的政黨。對習近平新時代中國特色社會主義思想的概括和闡述，是全會《決議》的一個突出亮點，也是一個重大貢獻。你可能注意到了，全會公報有這樣一段話：「習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。」我覺得這段話科學闡明了習近平新時代中國特色社會主義思想的理論內涵和重大意義，標明了它在馬克思主義發展史、中華文化發展史上的重要地位。我覺得，可以從三個方面來理解。

王曉暉指對習近平新時代中國特色社會主義思想的概括和闡述，是全會《決議》的一個突出亮點，也是一個重大貢獻。（新華社）

第一，這一思想深刻回答了新時代的重大時代課題。黨的十八大以來，習近平總書記對關系新時代黨和國家事業發展的一系列重大理論和實踐問題進行了深邃思考和科學判斷，深刻總結並充分運用建黨百年的歷史經驗，從新的實際出發，系統回答了新時代堅持和發展什麼樣的中國特色社會主義、怎樣堅持和發展中國特色社會主義，建設甚麼樣的社會主義現代化強國、怎樣建設社會主義現代化強國，建設甚麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨等重大的時代課題，創立了習近平新時代中國特色社會主義思想。這一思想對馬克思主義哲學、政治經濟學、科學社會主義各個領域都提出了許多標志性、引領性的新觀點，實現了對中國特色社會主義建設規律認識的新躍升，指明了中國式現代化道路的新圖景，開辟了管黨治黨、興黨強黨的新境界。

第二，這一思想提出了一系列原創性的治國理政新理念新思想新戰略。《決議》在黨的十九大報告「八個明確」的基礎上，用「十個明確」對習近平新時代中國特色社會主義思想的核心內容作了進一步概括。《決議》還從13個方面分領域總結了新時代黨和國家事業取得的成就，並重點概括了其中的原創性的理念和思想。比如，在堅持中國特色社會主義方面，提出中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢，作出了新時代我國社會主要矛盾變化的科學判斷，強調堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化。再比如，在全面建設社會主義現代化國家方面，提出分兩步走全面建成社會主義現代化強國的戰略安排，強調我國現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。還比如，在全面從嚴治黨方面，提出辦好中國的事情，關鍵在黨，關鍵在黨要管黨、全面從嚴治黨，強調以黨的政治建設為統領，落實管黨治黨政治責任，深入推進反腐敗鬥爭，以偉大自我革命引領偉大社會革命。這些戰略思想和創新理念，以全新視野深化了對共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識，是馬克思主義中國化的最新成果。

第三，這一思想是中華文化和中國精神的時代精華。習近平新時代中國特色社會主義思想，深深植根於中華文化的沃土之中，深刻汲取博大精深的中華優秀傳統文化所蘊含的豐富哲學思想、人文精神、道德理念，是對中華優秀傳統文化進行創造性轉化、創新性發展的典範。這一思想深刻反映中華民族自古以來的夢想和追求，特別是實現中華民族偉大復興這一近代以來最偉大的夢想，凝結著中國人民的偉大創造精神、偉大奮鬥精神、偉大團結精神、偉大夢想精神，具有強大的歷史穿透力、文化感染力和精神感召力，有效激活了中華優秀傳統文化的生命力，使馬克思主義在中國大地煥發出新的勃勃生機。

所以，總體來講，習近平新時代中國特色社會主義思想，是把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合的重大理論成果，是黨的十八大以來歷史性成就和歷史性變革的重要理論結晶，實現了馬克思主義中國化的歷史性飛躍和創造性升華。謝謝！

日本電視網記者：在六中全會中審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，請問審議通過這個《決議》的意義是甚麼？會帶來哪些影響？謝謝。

中央黨史和文獻研究院院長曲青山：

記者朋友好，我來回答這個問題。黨的十九屆六中全會審議通過的《決議》，是在我們黨成立一百周年的重要歷史時刻，在我們黨團結帶領人民勝利實現第一個百年奮鬥目標、全面建成小康社會，正在向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進的重大歷史關頭作出的。《決議》集中了全黨的智慧，全面系統地總結了我們黨百年奮鬥的重大成就和歷史經驗，特別是著重闡釋了黨的十八大以來黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，這就充分彰顯了我們黨高超的政治智慧和責任擔當，充分彰顯了我們黨高度的歷史自覺和歷史自信。

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我們黨是一個高度重視總結歷史經驗、也善於總結歷史經驗的馬克思主義執政黨。每到重要歷史時刻和重大歷史關頭，我們黨都要回顧歷史、總結經驗，從歷史中汲取繼續前進的智慧和力量。剛才王曉暉先生向大家通報了情況，講到了在我們黨的一百年歷史上，曾經先後在1945年制定了《關於若干歷史問題的決議》，在1981年制定了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，這兩個決議都在我們黨的歷史上對推進和引領黨的事業發展起了重要作用。這次全會通過的《決議》，可以說是我們黨的歷史上第三個歷史決議，我認為，這個《決議》同黨作出的前兩個歷史決議一樣，必將對推動全黨統一思想、統一意志、統一行動，團結帶領全國各族人民以史為鑑、開創未來、埋頭苦幹、勇毅前行，在新時代堅持和發展中國特色社會主義，實現中華民族偉大復興，產生重大而深遠的意義。

如果對這一次的《決議》給一個總的評價和定位，我認為我們可以概括地講三句話：第一，《決議》是一篇馬克思主義的綱領性文獻；第二，《決議》是新時代中國共產黨人牢記初心使命、堅持和發展中國特色社會主義的政治宣言；第三，《決議》是以史為鑑、開創未來，實現中華民族偉大復興的行動指南。如果進一步具體地說，我想，《決議》具有以下重大意義，將會產生以下深刻廣泛的社會影響，我想講三點。

一是《決議》深刻總結我們黨一百年來團結帶領人民從勝利走向勝利的偉大歷程，教育引導全黨深刻認識紅色政權來之不易、新中國來之不易、中國特色社會主義來之不易，增強我們繼續前進的勇氣和力量。在新的征程上，我們既面臨難得的發展機遇，也面臨許多嚴峻復雜的風險和挑戰，這就需要我們用黨的重大成就和歷史經驗來鼓舞鬥志、明確方向、凝聚力量、堅定信心，以一往無前的奮鬥姿態繼續堅持和發展中國特色社會主義，奮力奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利。

二是《決議》深刻總結我們黨一百年來從小到大、從弱到強的成長歷程，教育引導全黨深刻認識加強黨的政治建設的重要性，增強全黨團結統一的自覺性和堅定性。在新的征程上，我們要實現第二個百年奮鬥目標，需要我們堅持和發揚維護黨中央權威和集中統一領導的歷史經驗，特別是黨的十八大以來的新鮮經驗，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，把我們黨團結凝聚成「一塊堅硬的鋼鐵」，團結一致向前進。

三是《決議》深刻總結了我們黨一百年來加強自身建設、推進自我革命的偉大實踐，教育引導全黨深刻認識全面從嚴治黨的重要性和必要性，確保我們黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。在新的征程上，「趕考」遠未結束，全黨任重道遠，這就需要我們深刻汲取黨加強自身建設、保持先進性和純潔性、提高領導水平和執政水平的歷史經驗，不斷提高全黨應對各種風險挑戰的能力，永葆黨的生機活力，團結帶領全國各族人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥。這個問題我就回答到這裡，謝謝。

光明日報記者：從全會公報中我們看到，總結新時代成就和經驗時，對文化建設單獨作了總結，強調黨的十八大以來，我國意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變，全黨全國各族人民文化自信明顯增強。請介紹一下這方面的有關情況。

中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉：

眾所周知，文化是一個國家、一個民族的靈魂。應該說，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視文化建設，特別是把文化自信和道路自信、理論自信、制度自信並列為中國特色社會主義「四個自信」，緊緊圍繞社會主義文化強國目標，圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形像的使命任務，推動文化建設取得重大歷史性成就。如果梳理一下進入新時代文化建設的成就，我覺得主要包括這麼幾個方面。

第一，習近平新時代中國特色社會主義思想深入人心。我們始終堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位這一根本制度，這也是文化領域的根本制度。我們深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想學習教育，編輯出版《習近平談治國理政》、習近平新時代中國特色社會主義思想《學習綱要》《學習問答》等權威著作和輔導讀本，建好用好新時代文明實踐中心、縣級融媒體中心和“學習強國”學習平台，堅持不懈用科學理論武裝全黨、教育人民，廣大幹部群眾對這一思想理解更加深入、踐行更加自覺。

第二，主流思想輿論持續鞏固壯大。我們堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳為主，圍繞中國共產黨成立100周年、中華人民共和國成立70周年、改革開放40周年等重大歷史節點，隆重組織系列慶祝和紀念活動；聚焦決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅、抗擊新冠肺炎疫情等重大決策部署，精心組織系列重大主題宣傳，在全黨全社會營造了愛黨愛國愛社會主義的濃厚氛圍。

第三，社會主義核心價值觀廣為弘揚。我們堅持以社會主義核心價值觀引領文化建設，廣泛開展中國特色社會主義和中國夢宣傳教育，持續深化群眾性精神文明創建，大力培育時代新人、弘揚時代新風。特別注重發揮榜樣引領作用，為英雄模範頒授黨和國家功勛榮譽，評選表彰一大批道德模範、時代楷模和最美人物，形成了見賢思齊、崇德向善、爭當先鋒的良好風尚。

第四，人民群眾文化需求得到更好滿足。我們堅持以人民為中心的工作導向，大力繁榮文藝創作生產，先後推出了電影《我和我的祖國》《長津湖》、電視劇《覺醒年代》《山海情》等一批精品力作。我們積極推進城鄉公共文化服務體系一體建設，深入實施文化惠民工程，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，建設長城、大運河、長征、黃河等國家文化公園，為人民群眾提供了更為豐富、更有營養的「精神食糧」。

第五，可信可愛可敬的中國形像更加鮮亮。我們加強對外文化交流和多層次文明對話，舉辦亞洲文明對話大會，開展中國文化年、旅游年、感知中國、歡樂春節、經典著作互譯等活動。積極構建多主體、立體化大外宣格局，推動文化交流互鑒，促進民心相通相融，積極向世界講好中國故事、傳播好中國聲音，我國國際話語權和影響力顯著提升。

這次全會充分肯定了文化建設和意識形態工作取得的成績，指出黨的十八大以來，我國意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變，全黨全國各族人民文化自信明顯增強，全社會凝聚力和向心力極大提升，為新時代開創黨和國家事業新局面提供了堅強思想保證和強大精神力量。謝謝！

鳳凰衛視記者：中國提出發展全過程人民民主。西方向來是以黨派制衡、全民投票來檢驗民主，中國提出的全過程人民民主，是如何來檢驗其中的民主含量的呢？另外，中國已經將實現共同富裕正式提上了日程，目前中國經濟增速正在放緩，是不是會對實現共同富裕帶來挑戰？中國在經濟增長壓力的情況下，如何實現共同富裕？謝謝。

中央政策研究室主任江金權：

發展全過程人民民主，是習近平總書記總結中國民主政治建設的實踐提出的一個重大命題，這個命題也寫進了這次全會文件。這是一個很好的問題，我很願意和記者朋友們一起來分享我的看法。

民主是全人類的共同價值，是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。我們黨從成立起，就始終高舉人民民主的旗幟。我們黨從國內外政治發展得失中深刻認識到，中國的政治文明和政治制度必須深深扎根於中國社會土壤，照抄照搬他國政治制度行不通，甚至會把國家前途命運葬送掉。

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民主不是西方國家的專利，更不能由西方國家來定義，來自說自話。民主的本意是人民當家作主。一些西方國家所引以為傲的選舉民主，實際上是資本支配的選舉，是資本集團的游戲，是有錢人的「民主」，不是真民主。

同時，世界上民主樣式不可能千篇一律，即使是西方各國之間，民主制度、民主形式也不是完全相同的。用單一的標尺來衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。至於說哪個國家的民主好、哪個國家的民主不好，各國人民有直接的感受，最有發言權，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。有一些西方國家民主呈現空心化亂像，連本國人民都愈來愈不滿，卻肆意把自己所謂民主模式強加給別國，造成「水土不服」，給相關國家人民造成深重災難和痛苦，世界人民已經看得愈來愈清楚了。

媒體記者朋友可能注意到了最近的幾個數據。10月31日，美國廣播公司公布最新民調結果：全球57%的受訪者、美國72%的受訪者認為美國不是民主的良好樣板。美國的另一項民意調查顯示：超過81%的美國民眾對美國民主表示擔憂。與此形成鮮明對比的是，美國民調機構最新公布的兩次民調結果顯示：中國民眾對中國黨和政府的滿意度分別為95%和98%。孰優孰劣，明眼人一看自明、一看自知。美國將於下月召集所謂民主峰會，企圖重振西方民主，在西方國家民主問題堆積如山的背景下召開這次峰會，簡直是一個莫大的諷刺，目的無非是要打壓他國、分裂世界，把世界劃分成兩個陣營或者多個陣營，結果只能是愈描愈黑。對此，中國共產黨和中國人民始終保持清醒頭腦，我們積極學習借鑑人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但絕不接受「教師爺」般頤指氣使地說教。

民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的。一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛的參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少；要看制度和法律規定了甚麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到執行；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。如果人民只有在投票時被喚醒、投票後就進入了休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主。

發展社會主義民主政治，是我們黨的一貫追求。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅決抵制西方所謂「憲政」、多黨輪流執政、「三權鼎立」政治思潮的侵蝕影響，走出了一條發展全過程人民民主的民主道路。我國全過程人民民主是一個完整的制度鏈條，包括選舉民主、協商民主、社會民主、基層民主、公民民主等民主政治的全部要素，涵蓋了民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督等民主過程的一切領域，不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主，以多樣、暢通、有序的民主渠道，有效保證了全體人民依法通過各種途徑和形式管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務。中國人民有著高度的政治制度自信，根本原因就在於我國全過程人民民主是民主含量高、民主成色足、深受中國人民歡迎的民主，這才是真正的人民民主！謝謝。

中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀：

關於共同富裕，習近平總書記指出，要在高質量發展中促進共同富裕，這就指明了共同富裕的實現途徑和努力方向。推動共同富裕，解決發展問題是第一位的，分配問題也很重要，但不能僅僅靠分配來實現共同富裕。我國人均國內生產總值雖然已經超過1萬美元，但還沒有達到高收入國家的水平，即使把現在所有的國民收入全部平均分配，也還達不到共同富裕。共同富裕沒有捷徑，不是變戲法，必須靠14億多中國人民艱苦奮鬥來實現。

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第一，推動共同富裕，需要實現高質量發展。我國仍然是世界上最大的發展中國家，我們仍然要用發展的辦法解決前進中的問題，新時代的發展必須完整、准確、全面貫徹新發展理念，實現高質量發展。要增強發展的平衡性、協調性、包容性，持續縮小城鄉、區域發展差距，從源頭上打好共同富裕的基礎。要堅持以人民為中心的發展思想，保障人民在參與發展中機會公平、規則公平、權利公平，共同創造社會財富，共同分享發展成果。可以說，推動高質量發展的過程就是解決發展不平衡不充分這一主要矛盾的過程，是提高中等收入者比重、優化分配結構的過程，是促進人的全面發展、推動共同富裕的過程。

去年以來，面對新冠肺炎疫情的衝擊，中國率先恢復經濟增長，如期完成脫貧攻堅任務，全面建成小康社會，展現了中國經濟的強勁韌性。經濟波動是短期現像，共同富裕是長期目標。中國經濟擁有健康的基本面、巨大的內需潛力和發展空間，完全能夠實現長期持續健康發展，為扎實推動共同富裕提供更為雄厚的物質基礎。

第二，推動共同富裕，需要構建體現效率、促進公平的收入分配體系。初次分配對於最終分配格局的形成具有基礎性作用。要堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，激勵引導社會成員通過誠實勞動和創新創業富裕起來。初次分配既要講效率，又要講公平，要規範分配秩序、合理控制初始分配差距。再分配要增強對分配差距的調節功能，通過完善稅收制度、提高直接稅比重、加強稅收征管，更好發揮收入調節功能。同時，還要健全社會保障體系，完善轉移支付制度，加大對低收入者和困難地區的支持與幫扶，更好地發揮兜底提低的作用，努力使橄欖型分配結構的兩頭更小一些、中間更大一些。再分配也要處理好效率和公平的關系，既促進公平，又考慮效率，防止顧此失彼。總之，要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，使收入分配調節既能夠分好蛋糕，又有利於進一步做大蛋糕。

第三，推動共同富裕，需要企業「辦好自己的事」。企業家為共同富裕做貢獻有多種渠道和方式，最基本的就是要做到合法誠信經營，照章納稅，履行社會責任，善待員工和客戶，保護勞動者和消費者合法權益，辦好自己的企業，為社會創造財富，這是企業的“本分”，也是為共同富裕做貢獻的「正道」。同時，國家鼓勵支持企業和企業家在有意願、有能力的情況下積極參與公益慈善事業，這在客觀上也會起到第三次分配的作用。隨著我國企業不斷發展壯大和更多的人富起來，加上國家激勵政策的完善，我國的公益慈善事業將會迎來一個大發展。但是，慈善捐贈是自願行為，絕不能「殺富濟貧」「殺富致貧」，不能搞「逼捐」，因為那不符合共同富裕的本意，也不可能達到共同富裕的目的。謝謝。

亞洲新聞台記者：最近一項針對中國「一帶一路」倡議的研究發現，一些發展中國家的項目面臨著實施問題，報告中提到的一些原因包括債務和環境風險，目前美國和歐洲也宣布了自己的基礎設施計劃，鑑於這些情況，「一帶一路」倡議在中國總體發展規劃中的角色是否發生了變化？

中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀：

謝謝你的提問。習近平主席提出共建「一帶一路」重大倡議，到現在已經有8年時間，實踐充分證明，「一帶一路」已經成為當今世界深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。截至2020年，我國與「一帶一路」沿線國家貿易額累計超過9.2萬億美元，在沿線國家直接投資累計接近1400億美元。中老鐵路、雅萬高鐵等重大項目順利推進，展現了中國工程建設的強大能力和高效率。共建「一帶一路」為抗擊新冠肺炎疫情和全球經濟復蘇作出了重要貢獻，我國已經向110多個國家和國際組織提供了超過17億劑新冠疫苗，其中多數是共建「一帶一路」國家。2020年以來，中歐班列逆勢而上，月行千列，共開行了2.5萬列，運送貨物超過230多萬標箱，運送防疫物資1300多萬件，可以說「一帶一路」已經成為名副其實的健康「絲綢之路」，為全球供應鏈穩定和基本民生提供了有力的保障，給沿線國家和人民帶來實實在在的好處。

面對百年變局和世紀疫情相互交織的影響，我們堅定不移推動共建「一帶一路」高質量發展。要堅持共商共建共享原則，秉持開放、綠色、廉潔理念，致力於高標準、惠民生、可持續的合作項目，使「一帶一路」建設不斷適應新形勢，呈現新氣像。

一是更加重視共建「一帶一路」綠色發展。我們積極開展綠色基建、綠色能源、綠色金融等領域的合作，比如，蒙內鐵路、中老鐵路項目專門設置了動物通道，有效保護當地的生態環境。前不久，習近平主席在聯合國大會上宣布，中國不再新建境外煤電項目，這是應對氣候變化、體現責任擔當的一項重大決策。我們將會繼續深耕“綠色絲路”，鼓勵企業履行社會責任，借鑑環境、社會和治理理念，高標準建設更多生態環境友好型的項目，讓綠色成為共建「一帶一路」的底色。

二是更加重視共建「一帶一路」可持續發展。我們和國際社會一道幫助低收入國家緩解債務問題，對G20緩債倡議及延期作出的貢獻是最多的。我們發布了《「一帶一路」債務可持續分析框架》，將遵循債務可持續性原則，優化風險防控政策體系，提升投資質量和效益。

三是更加重視共建「一帶一路」包容發展。我們堅持民生優先，多搞民眾看得見、摸得著、見效快、受益廣的民生項目，增強共建國家民眾的獲得感。

四是更加重視共建「一帶一路」創新發展。我們支持沿線國家發展數字經濟，彌合「數字鴻溝」，加強創新合作，共享新一輪科技革命和產業變革的成果。

共建「一帶一路」不是中國一家的獨奏，而是共建國家的合唱。當前，全球特別是發展中國家基礎設施投資有很大的缺口，我們歡迎各國參與共建「一帶一路」，對國際上有利於加強互聯互通、實現共同發展的合作倡議持開放態度。我們相信，共建「一帶一路」適合沿線國家的實際，具有獨特的優勢和吸引力，必將行得更穩、走得更遠，結出更多互利共贏的碩果。謝謝。

人民日報記者：今天，黨帶領中國人民在中國特色社會主義道路上正不可逆轉地走向中華民族偉大復興。請問此次《決議》是如何認識和把握百年奮鬥的歷史經驗的？謝謝。

中央黨史和文獻研究院院長曲青山：

我來回答這個問題。一百年來，我們黨團結帶領人民進行偉大奮鬥，書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩，積累了十分寶貴的歷史經驗。這些經驗在黨的十九屆六中全會審議通過的《決議》中總結為「十個堅持」。這「十個堅持」就是：堅持黨的領導，堅持人民至上，堅持理論創新，堅持獨立自主，堅持中國道路，堅持胸懷天下，堅持開拓創新，堅持敢於鬥爭，堅持統一戰線，堅持自我革命。我認為這「十個堅持」是系統完整、相互貫通的統一體，它深刻揭示了黨和人民事業不斷成功的根本保證，揭示了黨始終立於不敗之地的力量源泉，揭示了黨始終掌握歷史主動的根本原因，揭示了黨永葆先進性和純潔性、始終走在時代前列的根本途徑。所以，這些寶貴經驗是從我們黨的歷史中總結出來的，不是從天上掉下來的，不是從書本中抄下來的，不是從別的國家照搬過來的，而是一百年來中國共產黨團結帶領人民，歷經千辛萬苦、付出巨大代價而得到的。這些經驗飽含著成功和失敗，凝結著鮮血和汗水，充滿著智慧和勇毅，是歷史發展的結果、歷史實踐的產物、歷史奮鬥的結晶，是歷史規律的昭示。這些經驗是我們黨彌足珍貴的精神財富，更是我們黨引領中國未來的科學指引。

怎麼認識和把握我們黨百年奮鬥的歷史經驗，我想在這裡從兩個方面談一點我的認識。

第一，《決議》對歷史經驗的總結立足於把握歷史大勢、揭示歷史規律。一百年來，我們黨團結帶領人民浴血奮戰、百折不撓，創造了新民主主義革命的偉大成就；自力更生、發憤圖強，創造了社會主義革命和建設的偉大成就；解放思想、銳意進取，創造了改革開放和社會主義現代化建設的偉大成就；自信自強、守正創新，創造了新時代中國特色社會主義的偉大成就。回顧百年歷史，我們黨團結帶領人民創造了中華民族發展史、世界社會主義發展史、人類社會進步史上令人刮目相看的奇跡。《決議》從歷史連續性和階段性相統一的高度，深刻總結了我們黨一百年來團結帶領人民走過的偉大歷程、開辟的偉大道路，深刻總結黨的各個歷史時期所具有的鮮明特徵、實現的奮鬥目標、辦成的歷史大事，深刻總結了黨為實現民族獨立、人民解放和國家富強、人民幸福，為促進人類文明事業的發展所作出的偉大貢獻，深刻總結中國共產黨領導的歷史必然性、中國特色社會主義道路的唯一正確性，深刻總結新時代在民族復興歷史進程中的標識性意義。它具有一個什麼樣的標志？甚麼樣的地位？甚麼樣的意義？我認為，《決議》給了科學的回答。這就充分揭示了過去我們黨為甚麼能夠成功，未來我們怎樣才能繼續成功。這就是我們認識這個問題的一把「金鑰匙」，也是給了我們最科學的答案，最准確的答案，揭示了這個問題的奧秘。對我們黨總結的“十個堅持”的歷史經驗，我們必須倍加珍惜，長期堅持，並在新時代實踐中不斷豐富和發展。

第二，《決議》對歷史經驗的總結是立足於統一全黨思想、奮力開創未來。當今世界正經歷百年未有之大變局，中華民族偉大復興正處在關鍵時期，我們黨要團結帶領人民在新時代堅持和發展中國特色社會主義、開創全面建設社會主義現代化國家新局面，需要在對歷史的深入思考中認清歷史方位、把握歷史規律，教育引導全黨牢牢記住中國共產黨是甚麼、要幹甚麼這個根本問題。《決議》從歷史規律性和歷史主動性統一的高度，深刻總結中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局辯證互動關系和規律；深刻總結進入新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局的歷史大邏輯；深刻總結新的形勢下統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局的歷史新要求；深刻總結實現中華民族偉大復興的歷史必然性，教育引導全黨抓住歷史機遇，風雨無阻向前進，奮力開創更加美好的明天，創造更加偉大的事業。我就回答到這裡，謝謝。

香港紫荊雜志記者：過去幾十年，中國創造了經濟快速發展的奇跡，已經成為世界第二大經濟體。對於中國創造經濟的奇跡的「秘訣」，國內外都在研究討論。請問對這個「秘訣」您如何看？這對未來有什麼啟示？謝謝。

中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀：

謝謝您的提問。黨的十九屆六中全會通過的《決議》全面系統總結了黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，是一個匯聚了革命、建設、改革事業成功經驗極為豐富的思想智慧的寶庫，其中也包含了我國創造經濟快速發展奇跡的「秘訣」。我理解，特別重要的有幾個方面：

一是堅持發展是硬道理。黨的十一屆三中全會以來，我們堅持以經濟建設為中心，把發展作為黨執政興國的第一要務，為踐行黨的初心使命奠定了堅實的物質基礎。中國特色社會主義進入了新時代，賦予了發展新的內涵，我們絕不能走粗放發展的老路，必須堅持以人民為中心的發展思想，堅持綠水青山就是金山銀山，全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，這是新時代的硬道理。

二是堅持深化改革。建立社會主義市場經濟體制，實現社會主義與市場經濟有機結合，這是我們黨的一個偉大創舉。改革破除了過去僵化的計劃經濟體制的束縛，中國經濟變成了一池活水，極大地解放和發展了社會生產力。

三是堅持對外開放。打破封閉狀態、實行對外開放，使我們能夠充分地利用國內國際兩個市場、兩種資源，深度參與經濟全球化，以開放促改革、促發展，也為世界發展繁榮作出了越來越大的貢獻。我們要堅持對外開放的基本國策不動搖，統籌發展和安全、開放和安全，以高水平對外開放促進高質量發展。

四是堅持把創新作為引領發展的第一動力。多年來，我們一直堅持科學技術是第一生產力這樣一個重要論斷，實施科教興國戰略、創新驅動發展戰略，加強產權和知識產權保護，強化國家戰略科技力量，提升企業在創新中的主體地位，加快實現科技自立自強。

五是堅持「兩個毫不動搖」。我們堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。建立和完善中國特色現代企業制度，做強做優做大國有經濟。弘揚企業家精神，構建親清政商關系，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長，推動各類所有制經濟和市場主體公平競爭、相互促進、共同發展。

六是堅持有效市場和有為政府更好結合。我們正確處理政府和市場的關系，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用。大力轉變政府職能，既要防止「缺位」「越位」、亂作為，又要加強公共服務和市場監管，有效治理壟斷和資本無序擴張等亂像，打造市場化法治化國際化營商環境。

七是堅持穩中求進。這是我們黨治國理政的重要原則，是做好經濟工作的方法論。要在確保大局穩定的基礎上積極進取，防止急於求成，比如，要吸取上世紀50年代「大躍進」2人民公社化運動」的經驗教訓，在實現碳達峰碳中和、推進共同富裕的進程中，都要堅持穩中求進工作總基調，一步一個腳印向前邁進。

八是堅持黨的領導。堅決維護黨中央權威和集中統一領導，是中國經濟發展奇跡的根本政治保障。這是最重要的一條。要加強黨對經濟工作的全面領導，堅持實事求是，一切從實際出發，按經濟規律辦事，充分調動各方面積極性、主動性、創造性，堅持系統觀念，加強統籌協調，抓住社會主要矛盾，發揮規劃的戰略導向作用，發揮社會主義集中力量辦大事的制度優勢。

以上這些可以說既是對歷史經驗的總結，也是對未來行動的指引。面對新時代的新使命，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，只要我們把這些寶貴的經驗堅持好、運用好、發揚好，就一定能夠確保中國經濟這艘巨輪行穩致遠，創造新的發展奇跡。謝謝。

（新聞發布會到此結束）

六中全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。（新華社）

官方傳媒新華社在周四（11日）下午已發布六中全會的公報，指出會議審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，同時亦審議通過《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》，決定中國共產黨第二十次全國代表大會將於2022年下半年在北京召開。

據此前報道，六中全會指出在中國共產黨的長期奮鬥歷程中，以毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民推動革命、建設、改革取得了重大成就、積累了寶貴經驗。中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民取得新的重大成就、積累了新的寶貴經驗，彰顯了中國特色社會主義的強大生機活力，黨心軍心民心空前凝聚振奮，中國國際地位日益鞏固，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。

報道又稱，《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》已在中共黨內外一定範圍內徵求意見，習近平亦有主持召開黨外人士座談會，當面聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見。