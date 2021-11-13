對空少職業無比嚮往　武漢男闖航空公司偷制服並圖蹭飯遭行拘

湖北武漢一名男子因對空中服務員職業無比嚮往，尤其十分羨慕其制服下，遂在日前先是闖入一間航空公司大樓偷竊了制服並換上滿足虛榮心，之後又來到大樓打算蹭吃蹭喝工作餐，最後被警方行政拘留7天。



案情指，男子姓江，現年21歲，是來自浙江開化的一名應屆畢業生，今年6月至9月經中介公司介紹到武漢天河國際機場實習，可是結束後未被錄用，處於無業狀態，一直借住在武漢友人處。而在機場耳濡目染下，江男對空中服務員職業非常嚮往，特別是對制服十分羨慕，加上虛榮心作祟，他遂在本月7日下午來到航空公司大院，假借到客艙部取物品之名混入南航公司大樓閒逛，之後溜入三樓一間未關閉的更衣室盜走制服及空中服務員專用行李箱。

他偷竊得手後立即到廁所換上制服並乘坐電梯離開，同時他在微信朋友圈中發照片炫耀，聲稱自己是航空公司的空中服務員。兩日後，他穿上制服再回到公司大樓打算蹭吃蹭喝工作餐，惟因要登記信息而未能如願，於是改到一樓食堂自費用餐，恰好保安透過調閱閉路電視，發現他就是上次偷制服的男子，遂上前將其控制並報警。

證據確鑿下，江男對自己的行為供認不諱，並把贓物退還，因實施盜竊行為，他最終被警方行政拘留7天。惟因曾到過中風險地區，他目前已被隔離，警方待結束後將跟進處置。