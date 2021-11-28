內地公務員考試開跑　報考人數首次突破200萬　平均68人爭一職位

2022年國家公務員考試今（28日）正式開考，此次考試計劃招錄2.57萬人，今年報名過審人數首次突破200萬人，共212.3萬人，通過資格審查人數與錄用計畫數比約為68:1，平均68人爭奪一個崗位。據了解，今年的招錄政策繼續向基層和應屆畢業生傾斜。



此次國考招考共有75個部門、23個直屬機構參加，共計畫招錄3.12萬人。截至報名資格審查結束時，共有212.3萬人通過了用人單位的資格審查，創下新紀錄，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為68:1。

據《中新網》報道，自2009年起，國考報名人數已經連續14年超百萬。蘇州大學政治與公共管理學院教授錢玉英表示，國考熱一方面是因為公務員發展前景廣闊，另一方面則是因為公務員考試公信力強，具有制度化、規範化的特點。

華圖教育研究院專家鄭文照則表示，從報名過審人數和錄用規模的比例觀察，近三年來，國考平均競爭比在60:1左右，今年達到了68:1，競爭程度提升明顯。報錄比平穩上升、考生成績和國考競爭程度都在增加。

今年招考繼續向基層崗位和應屆生群體傾斜。另外，有8700餘個計畫補充到西部和艱苦邊遠地區縣(區)級及以下直屬機構，並適當降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施降低進入門檻。

據了解，在報名階段西藏阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」一職吸引眾多考生報考，在報名截止前，該崗位的報考錄取比就已接近「兩萬取一」。

多地要求考生須提供核酸陰性證明

受到疫情的影響，今年的國家考試不少地區要求考生除提供考試所在地健康碼、行程碼之外，還要提供48小時內核酸檢測陰性證明。

如北京、上海、湖南、江蘇等地要求所有參加考試的考生均需提供核酸檢測陰性證明。北京要求參加國考筆試的考生需持本人首場考試前48小時內採樣的核酸檢測陰性報告，提供的報告上須準確顯示採樣時間，採樣時間更要精確到小時。

而四川考區成都市則要求所有考生需提供本人首場考試前3天內2次(採樣時間間隔24小時)新冠病毒核酸檢測陰性報告證明。