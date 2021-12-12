央行前行長戴相龍：中國不存在美國次貸危機的形成機制

12月12日，中國人民銀行原行長戴相龍現身公開場合，做了題為《中國現代金融建設的新徵程》的演講，談到了中國房地產現狀和人民幣國際化問題等。

戴相龍在講到房貸問題時表示，「我國不存在美國2007年出現次貸危機的形成機制；我國經濟強勁增長，每年有1000多萬農民進城安家，城鄉居民的住房需求不斷增加；黨中央、國務院及有關部門對房地產市場的風險早有防範和化解措施。」



「12月6日，中共中央政治局會議提出『推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求』。中央銀行已公布降低商業銀行存款準備金比例，增加市場流動性。這些決策必將有效控制和降低房地產業的風險，促進房地產業健康發展和良性循環。」 戴相龍說。

在人民幣國際化發展方面，戴相龍表示，「人民幣國際化是一個漫長的過程，不求短期內在國際運用程度，而應該把功夫用在深化和方便人民幣可兑換，改進人民幣境外結算，發展離岸市場等方面，提高國際金融界對人民幣的認可度，適應人民幣國際化的歷史機遇。」

對於上海國際金融中心的建設，戴相龍表示，「要推進上海國際金融中心與我國幾個區域金融中心互聯互通，中央銀行和大型金融機構要加強上海總部的功能，新設的全國性金融機構儘可能設在上海。同時，進一步發揮上海國際金融中心對全國全金融市場化的服務。」