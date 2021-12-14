中共與逾百國政黨等組織發聯合聲明　反對以民主之名干涉內政

官方新華社報道稱，世界上140個國家和地區355個政黨、社會組織和智庫周一（13日）聯絡中共中央對外聯絡部，發布《關於自主探索民主道路、攜手推動共同發展的聯合聲明》。

聲明強調，民主是人類政治文明發展的重要成果，發展是人類社會的永恆追求，不存在適用於一切國家的民主制度和發展模式，反對以民主之名干涉他國內政，呼籲以全人類共同價值為指引，推動構建人類命運共同體。



這份聯合聲明認為，多樣性是人類文明的魅力所在，實現民主有多種方式，不同國家和地區歷史文化、社會制度、發展階段不盡相同，不存在適用於一切國家的民主制度和發展模式。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。

聯合聲明指，評價一個國家民主與否，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少；要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。

聲明續指，一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判。推進民主建設應著眼於不斷實現人民對美好生活的嚮往，不斷提升人民的獲得感、幸福感、安全感。世界上所有國家、所有民族都應該享有平等的發展機會和權利，要推動實現包容普惠發展，不讓任何一個國家掉隊。

聲明表示，國際關係民主化是時代潮流，踐行真正的多邊主義是實現國際關係民主化的必由之路。人類正面臨各種挑戰和全球性問題，必須形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制、更加積極的區域合作，才能有效應對。

聲明呼籲，要以和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值為指引，本著對人類前途命運高度負責的態度，努力推動構建人類命運共同體，讓不同社會制度、不同意識形態、不同歷史文化、不同發展水平的國家在國際事務中利益共生、權利共享、責任共擔，攜手建設更加美好的世界。