《中國共產黨的歷史使命與行動價值》文獻發布　提及扭轉香港亂局

中共中央宣傳部周四（26日）發布文獻《中國共產黨的歷史使命與行動價值》。文獻指出，中國共產黨在中國這樣一個大國，能夠把億萬人民團結和凝聚起來，戰勝困難危機，關鍵在於黨高度團結統一，具有強大的領導力執政力。



文獻又強調，中國共產黨是民主的忠實追求者、積極探索者和模範實踐者，不但在黨內實行民主、在中國發展全過程人民民主，而且在國際上大力推動國際關係民主化。



2021年7月1日，中共百年黨慶大會在北京天安門廣場舉行。（新華社）

根據新華社的報道，《中國共產黨的歷史使命與行動價值》合共七大部分，目錄如下：

前言



一、全心全意為人民服務

（一）把人民放在心中最高位置

（二）依靠人民不斷取得勝利

（三）實現人民當家作主

（四）讓人民過上好日子



二、為實現理想不懈奮鬥

（一）堅持科學理論指導

（二）堅守理想信念

（三）在不斷探索中前進

（四）勇於戰勝風險挑戰



三、具有強大領導力執政力

（一）黨中央堅強有力

（二）制定正確路線和戰略策略

（三）決策部署有效貫徹

（四）團結和凝聚各方力量

（五）建設高素質幹部隊伍



四、始終保持旺盛生機和活力

（一）堅持黨內民主

（二）勇於修正錯誤

（三）保持肌體健康

（四）注重學習總結



五、為人類和平與發展貢獻力量

（一）維護世界和平

（二）促進共同發展

（三）走和平發展道路

（四）推動構建人類命運共同體



結束語



中國扶貧脫貧成果良好，人民生活水平在40年內有了翻天付地的變化。（資料圖片）

人民享有更多實實在在的發展成果

今年是中國共產黨建黨100周年，該文獻指出，來自人民、依靠人民、為了人民，是100年來中國共產黨的發展邏輯和勝利密碼。

文獻稱，十八大以來，中國共產黨堅持以人民為中心的發展思想，在促進共同富裕、實現公平正義上推出一系列開創性舉措，從全面建成小康社會一個都不能少到抗擊新冠肺炎疫情救治病患不惜一切代價，從打贏脫貧攻堅戰、實施鄉村振興戰略到推進以人為核心的新型城鎮化，從「綠水青山就是金山銀山」到「房子是用來住的、不是用來炒的」，從防止資本無序擴張到讓人民群眾在每一宗司法案件中感受到公平正義，人民享有更多實實在在的發展成果。

扭轉香港亂局 保社會大局穩定

文獻又列出新中國成立以來，中國共產黨如何應對危及其執政地位和危害國家核心利益的重大風險挑戰，包括抗美援朝保家衛國，經受住1989年政治風波考驗，戰勝亞洲金融危機，奪取抗擊非典（SARS）、汶川地震抗震救災勝利等，還有近年來應對美國單方面挑起的中美經貿摩擦，取得抗擊新冠肺炎疫情鬥爭重大戰略成果，採取一系列重大措施一舉扭轉香港亂局、實現重大轉折，保持經濟持續健康發展和社會大局穩定。

2020年5月28日，全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（路透社）

強大領導力執政力

文獻還稱，中國共產在中國這樣一個大國，能夠把億萬人民團結和凝聚起來，一次次戰勝困難危機，關鍵在於黨高度團結統一，具有強大的領導力執政力。而中央的權威和集中統一領導，保證了革命、建設、改革順利推進，保證了中國共產黨的執政地位鞏固和國家長治久安。

此外，中國共產黨之所以能夠實現對黨和國家事業的全面領導，能夠實現對各個領域各個行業的領導，關鍵是有一支規模宏大的高素質幹部隊伍，能夠聚天下英才而用之。

勇於修正錯誤 堅決剷除毒瘤

文獻指出，中國共產黨在取得偉大成就的同時，也經歷過失誤和曲折，但對待問題和錯誤堅持正確態度，不遮掩，不迴避，同時在修正錯誤中繼續前進。「黨對自己包括領袖人物的失誤和錯誤，歷來採取鄭重的態度，一是敢於承認，二是正確分析，三是堅決糾正，從而使失誤和錯誤連同黨的成功經驗一起成為寶貴的歷史教材。」

文獻稱，中國共產黨堅決剷除毒瘤，保持肌體健康。因此加強對權力的制約和監督，堅決反對腐敗，堅決防止在黨內形成特權階層。

中共反腐力度不減。（VCG）

維護世界和平

在國際事務方面，文獻強調，中國共產黨反對霸權主義和強權政治，為維護世界和平貢獻智慧和力量，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和推動國際關係民主化。

此外，和平發展是中國共產黨的追求，中國堅定不移走和平發展道路，也希望世界各國共同走和平發展道路。但中國決不會以犧牲別人利益為代價發展自己，也決不放棄自己的正當權益。任何國家不要指望中國會拿自己的核心利益做交易，任何人也不要指望中國會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。