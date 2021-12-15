12月風暴｜颱風雷伊料周五進入南海　海南氣象籲做好防風措施

進入12月，風季或仍未完結。今年第22號颱風「雷伊」已於周三（15日）早晨增強為颱風級別。海南省氣象台預料，「雷伊」17日夜間到18日早晨進入南海後強度可達超強颱風級別，並呼籲相關部門提前做好防禦工作。

至於本港方面，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）料「雷伊」會逼近本港，但屆時或已逐漸減弱並消散。本港天文台預測，暫未見「雷伊」會闖入本港800公里範圍。



海南省氣象台預計，「雷伊」將於17日夜間到18日早晨移入南海東南部海面，並逐漸向中國西沙群島以南海面靠近；18日至21日將直接襲擊南沙、西沙、中沙群島附近海域。而受「雷伊」與冷空氣共同影響，17日至21日南海南部、中部海域將有強風雨天氣。

海南省氣象台提醒，颱風「雷伊」強度強，17日夜間到18日早晨進入南海後強度可達超強颱風級，隨即直接襲擊南沙群島東北部海域，之後轉向偏北行，襲擊西沙、中沙群島附近海域。海南省氣象台呼籲，上述地區提前嚴加防範，做好防風措施。在南海南部、中部海域作業和過往船隻盡快回港避風，海南島南部和東部近海海島旅遊和水上項目需做好安全措施。颱風「雷伊」進入南海後，因受副熱帶高壓和冷空氣影響，後期強度、路徑變化存在較大不確定性，相關部門亦應密切關注最新天氣預報，及時做好防禦工作。