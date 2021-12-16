胡錫進卸任《環球時報》總編輯　80後范正偉據報任新設社長

官媒《環球時報》總編輯胡錫進周四（16日）發文宣佈，其已辦理退休手續，不再任總編輯職務。



他在文中表示：「老胡轉過年就62歲了，到了退休的時候。我已辦理退休手續，不再擔任環球時報總編輯職務。今後我將以環球時報特約評論員身份，繼續為環球時報事業發展貢獻力量，繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能。在此，衷心感謝大家一直以來對環球時報的支持、關注，感謝對我的鼓勵，以及批評鞭策。老胡給大家作揖了。」

公開資料顯示，胡錫進為河南汝州人，生於北京，其1982年於中國人民解放軍國際關係學院畢業，1986年加入中國共產黨；同年考入北京外國語大學讀研究生，後進入人民日報國際部。

1993年到1996年期間，他曾以記者身份經歷波斯尼亞戰爭。 1997年10月，他擔任《環球時報》副總編輯，並於2005年9月起任總編輯。胡是中國任職時間最長的報紙主編之一，也是頗具影響力並飽受爭議的KOL，時常通過社論或微博等社交媒體發表時評，在微博更擁有逾2400萬粉絲。

范正偉。（傳媒特訓營）

此前，有消息稱，接替胡錫進的是《人民日報》國際部副主任吳綺敏，而《人民日報》評論部副主任范正偉將擔任新設的《環球時報》社長一職。

公開資料顯示，范正偉1980生於陝西榆林市綏德縣，1999至2006年先後就讀於北京大學中文系、北京大學法學院，獲文學學士學位、法學碩士學位。他2006年畢業後進入《人民日報》工作，現供職於評論部，從事評論員文章的寫作以及人民論壇、人民時評等言論專欄的編輯工作。他還參與撰寫十餘篇「任仲平」（「《人民日報》重要評論」諧音）文章，9次獲得中國新聞獎特別獎、一等獎。