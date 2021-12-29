口角後開挖掘機搗亂村官家兼砸死警員　河南漢遭判死刑

河南平頂山市男子李國勝上月酒後與人口角，事後更駕駛挖掘機到對方家搗亂，期間用鏟斗拍擊民警葉光輝，後者之後傷重死亡。周二（28日），平頂山市中級人民法院對該案進行公開審理並當庭宣判，李國勝故意殺人罪、尋釁滋事罪、襲警罪罪成，數罪併罰下決定執行死刑，剝奪政治權利終身。李國勝當庭表示上訴。



法院審理查明，今年11月18日中午，李國勝酒後因要求本村黨支部書記、村委會主任趙某為其清結餐費抵村委會欠款而發生口角，及後在下午5時許駕駛挖掘機到趙某家，將大門、院牆、廁所、窗戶、空調、電動單車和停放在門口的小型汽車搗毀、砸爛，並挖斷市政燃氣管道。

汝州市公安局臨汝鎮派出所副所長葉光輝趕到現場後，李國勝仍不聽勸阻，竟操作挖掘機用鏟斗將葉光輝及輔警尚士琳撞倒，再用鏟斗拍擊已倒地的葉光輝，過程中還砸毀路邊一輛貨車及出警警車。之後，李國勝駕駛挖掘機回家，並拿出兩把砍刀後再次折返，將趙某家院內一層的廚房扒毀。

當晚10時許，李國勝被警方拘捕，而經法醫鑑定，葉光輝因較大鈍性暴力作用致全身多處骨折、多髒器損傷所引起的機械性窒息合併外傷性休克死亡。

死者葉光輝。（河南法制報）

法院審理認為，被告李國勝漠視法律，藉故生非，逞強耍橫，任意損毀公私財物，破壞社會秩序，情節嚴重；駕駛挖掘機襲擊正在依法執行公務的人民警察，砸毀警用車輛，並用挖掘機鏟斗拍擊已倒地的民警，致一人死亡，其行為已分別構成尋釁滋事罪、襲警罪、故意殺人罪。李的犯罪手段極其殘忍，情節極其惡劣，後果極其嚴重，又屬累犯，人身危險性極大，依法應予嚴懲。

最終，法院以故意殺人罪判處被告人李國勝死刑，剝奪政治權利終身；以尋釁滋事罪，判處有期徒刑5年；以襲警罪，判處有期徒刑3年；數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。