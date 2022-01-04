栗戰書缺席全國政協新年茶話會　官方未披露原因

全國政協2020年12月31日舉行的新年茶話會上，依例全員出席的中共政治局常委中，排名第3的全國人大委員長栗戰書卻出乎意料缺席，引起外界關注，而官方也沒有透露栗戰書缺席的原因。



台灣《中央社》1月1日報道稱，栗戰書上一次公開露面，是在2021年12月27至28日在北京舉行的中共中央政治局「民主生活會」上。在央視12月28日晚間播出的新聞聯播，栗戰書出現在畫面中，與總書記習近平及其他政治局常委坐在最內圈。

在此之前，栗戰書以全國人大委員長的身份，在同年12月24日主持13屆全國人大常委會第32次會議閉幕會，並在表決完成後發表講話。同一天，他還主持全國人大常委會第26講專題講座。

根據官媒《新華社》報道，2021年12月31日出席全國政協新年茶話會者，除習近平、李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等中共政治局常委及國家副主席王岐山外，還有人在北京的政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會及國務院部分領導人、全國政協領導人，以及人在北京的卸任全國政協副主席。

12月31日，全國政協在北京舉行新年茶話會。習近平在茶話會上講話。（新華社）

此外，除中共外各黨派中央、全國工商聯負責人、無黨派人士代表、中共中央和國家機關有關方面負責人及北京各族各界人士代表，也出席全國政協這場茶話會。

《中央社》稱，從出席者身份及組成來看，這場茶話會是中共黨政出席位階最高、且範圍廣泛的場合，重要人物可謂全員到齊。因此，栗戰書的突然缺席才會引發外界揣測及聯想。

生於1950年8月的栗戰書，在政治局現任25名成員中，並非年紀最長者，中央軍委兩名上將副主席許其亮和張又俠、中央外事辦公室主任楊潔篪、副總理孫春蘭，都比他年長。不過，71歲的他在七常委中他確是年齡最大。

2012年習近平上任中共總書記前夕，栗戰書從貴州書記被調至中辦，出任正部級的常務副主任（時任中辦主任還是令計劃），後來坐正主任，十八大上進入政治局，五年後的十九大上，他再上層樓成功「入常」。