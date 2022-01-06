哈薩克斯坦全境進入緊急狀態　當地華人：斷網失聯最令人害怕

連日來，包括哈薩克斯坦曼格斯套州首府阿克套和阿拉木圖在內的多地接連爆發數起抗議活動。當地時間1月5日，哈薩克斯坦總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）簽署總統令，哈薩克斯坦全境進入緊急狀態。



據中國駐哈薩克斯坦大使館網站1月5日消息，近日，哈薩克斯坦部分地區接連爆發大規模抗議活動。曼吉斯套州、阿拉木圖市和阿拉木圖州自當地時間1月5日凌晨1時30分進入緊急狀態，至1月19日0時結束。緊急狀態期間，阿拉木圖市禁止舉辦任何大型活動，並於每日23時至次日7時實行宵禁，對市內和進出城市的交通進行限制。

中國駐哈薩克斯坦使領館提醒在哈中國公民遵守駐在國法律規定，增強防範意識，減少不必要外出，切實做好安全防護。如遇緊急情況及時報警，並與駐哈使領館聯繫。

哈薩克斯坦內務部發布消息稱，本次抗議活動已造成至少8名警察和國民警衛隊士兵死亡，另有317人受傷。

另據內媒紅星新聞1月6日報道，自1月1日以來，由於液化天然氣價格上漲，哈薩克斯坦多地連續爆發數起抗議活動。4日開始，形勢突然急轉直下，多地接連爆發警民衝突、騷亂事件。

哈薩克斯坦爆發抗議活動（點擊圖集瀏覽）：

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報道指，在勢態愈演愈烈之際，據Netblocks監測系統顯示，當地時間5日，哈薩克斯坦全境網路通信出現了中斷的狀態，另有多家媒體報道，當地的電話通訊也遭大面積切斷。

報道稱，生活在哈薩克斯坦阿拉木圖市的臧女士5日接受採訪，講述了當地的現狀。她表示，「今天白天，網絡一直處於斷斷續續的狀態，所有社交軟件都被屏蔽了，只有微信偶爾還能收到文字訊息。下午17時，整個阿拉木圖的網絡全部被切斷了，除了手機通訊，其他方式都不能聯繫到外界了。」臧女士透露，對於身在異鄉的外國人來說，與外界失去聯繫的斷網狀態是最令人緊張和害怕的。

她還指出，事發後，使館第一時間通知了在哈中國公民，並留下了工作電話，告知大家有事可以立即通過電話聯繫工作人員。