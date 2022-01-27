俄駐華大使用生僻漢字「biang」概括2021年　指世界局勢紛繁複雜

俄羅斯駐華大使杰尼索夫（Andrey Denisov）周二（25日）舉行記者會，其中他表示要一個字來概括2021年時，會選擇漢字中最複雜的生僻字之一「biang」，



杰尼索夫表示，當前國際形勢越發複雜化，這同俄羅斯與美國、俄羅斯與歐洲的關係持續惡化有關。中國當前對美對歐關係也面臨一些困難，但責任都不在中國和俄羅斯兩國的身上，「不是我們在破壞穩定，比如美國針對俄羅斯、針對中國的措施會是我們發展中俄關係時考慮的因素，但這種因素本身不會影響中俄關係的發展。」

漢字中的複雜生僻字「biang」。（微博）

杰尼索夫在回顧2021年的中俄關係時，就稱過去一年印象最為深刻的是《中俄睦鄰友好合作條約》的正式延期。談到中俄兩國的政治關係發展，杰尼索夫舉例指出，俄羅斯近期同北約舉行有關安全保障方面的磋商，這種磋商和中國並沒有直接關係，但中國理所當然也會關心和密切關注磋商的進展。「所以中俄兩國外交部之間會開展定期的溝通，我們也會在這個框架下向中方通報我們同西方國家會談的主要內容和結果。」

此外，對於此前中國外交部發言人趙立堅提到中俄關係「上不封頂」、兩國戰略合作「不設禁區」，杰尼索夫亦表示非常贊同，「我們在實際工作中沒有任何不能談或者忌諱談的話題，就比如烏克蘭問題，中方此前明確表達過立場，這一立場是基於對相關歷史的了解，所以我們從來不會向中方提出『你們是如何理解烏克蘭當前發生的事情』這麼一個問題。」