美媒：中國衛星化身「太空拖船」　將失效衛星送入「墓地軌道」

中國太空能力發展速度被美國高層形容為「步步緊逼的挑戰」，近日，美媒再爆料稱，中國的SJ-21 衛星「似乎正在發揮太空拖船的作用」，它將一顆失效的北斗導航衛星從擁擠的地球同步軌道（GEO）上拖離，送入「墓地軌道」。據悉，所謂「墓地軌道」，通常定義為在高度大約為36,000千米的地球同步軌道上方300千米處的空間。



美國「突發防務」網站周三（26日）報道，商業空間監測公司ExoAnalytic Solutions的空間態勢感知（SSA）首席架構師在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）主辦的網絡研討會上，報告了一項觀察結果，指本月22日，中國SJ-21衛星圍繞並接近一顆失效的北斗二號導航衛星（CompassG2）執行「近距離操作」後，從其軌道位置上「失蹤」了幾個小時。隨後發現SJ-21進行「大機動」將失效衛星拖離地球同步軌道。另據最新跟蹤數據顯示，SJ-21已經和失效的北斗衛星分離，回到近地軌道。它將後者留在「超級墓地漂移軌道」中。

報導截圖。 （「突發防務」）

報道介紹，這顆中國衛星的舉動，和具備進行在軌服務、組裝和製造（OSAM）所需的能力是一致的——美國和歐洲也在追求這種能力。

美國特朗普（Donald Trump）政府在2020年11月發起一項美國國家OSAM計劃，此後美國國防部一直在推進多項技術開發項目。報道稱，現在是各國提高此類衛星機動的透明度、建立行為規範的時候了。

美國太空軍司令約翰·雷蒙德（John Raymond）上將本月19日稱，「我認為他們（中俄）都在發展自己（太空領域的）能力……我認為不同的是，中國已經走得非常、非常快，他們所擁有的經濟引擎使他們能夠以一種真正值得關注的速度前進，我認為這就是我把他們看作『步步緊逼的挑戰』的原因。」

雷蒙德還稱，中國和俄羅斯「通過行動表明，他們正在發展阻止我們進入太空的能力，並奪取太空所提供的優勢」。