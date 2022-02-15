餓了麼試點調整為彈性配送時間　車手時間段內送達不當超時

近年來，內地外賣員的薪酬待遇問題受到密切關注，除了外賣平台被指壓縮車手的送餐時間，更有車手被迫變成自擔風險、自負盈虧的個體工商戶。

內地最大的外賣平台之一「餓了麼」，昨日（14日）發布報告稱， 未來會試點將車手送達時間改為彈性時間，並禁止服務商強迫車手轉為個體工商戶。



報告指出，短距離內所有預估配送時間不得低於30分鐘。在地形複雜，或者交通特殊的城市，預估配送時間不得低於40分鐘，避免過度追求時速。當遇上暴雨、沙塵天氣、道路臨時管制、商戶出餐慢、未能聯繫顧客等情況時，餓了麼會為車手自動匹配靈活配送時間。

當調度系統感知到局部運力壓力過大，如大促爆單等，也會自動觸發保護方案。當出現突發異常時， 車手可以通過人工報備的方式，申請匹配靈活配送時間，保障安全。

同時，餓了麼試點將車手預估送達時間由原先的「時間點」，調整為彈性的「時間段」。時間段由兩個時間點組成，即最早送達時間和最晚送達時間，只要在時間段內送達均不會計為超時。

在依法合規用工方面，餓了麼表示，全面梳理車手用工現狀，建立車手的用工台帳。同時，會督促服務商與車手依法確定勞動關係、履行雇主責任，禁止以任何形式誘導或強迫車手轉為個體工商戶，規避用工主體責任行為，強調會嚴格遵守國家相關法律法規和各地有關部門的合規要求。