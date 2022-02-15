中消協評「史上最貴春節檔」　指電影市場單純票價依賴是飲鳩止渴

中國消費者協會周二（15日）發布農曆新年消費維權輿情分析報告，其中提到監測期內共收集有關電影類負面訊息多達205819條，每日輿情「吐槽」主要指向票價方面。

報告認為，觀影人數普遍減少、觀影頻次持續走低的事實，說明單純票價依賴無異於竭澤而漁、飲鳩止渴。



報告指出，消費者「吐槽類」消費維權訊息主要集中在出行、購物、休閒娛樂、餐飲四個熱點消費場景中的前三個，其中休閑娛樂場景主要表現為電影票價及煙花燃放。報告稱，在電影票價方面，繼去年春節檔票價被廣泛吐槽後，今年春節檔平均票價再創新高，許多有觀影意願的消費者，因高票價望而卻步。相關負面訊息在2月3日（正月初三）達到峰值。

報告舉例，相比於往年春節檔均價的50元，今年春節檔的電影票票價再次創新高，不少觀眾明顯也有「情緒」。票價瘋漲的惡果顯現在年初二的票房上，「直接雪崩」，同比去年減少5億元，是最近4年首次低於10億元，觀影人次也較比2018年暴跳1000萬人。

報告認為，電影市場銀幕過剩與內容短缺的結構性難題，疫情波動與政策影響的多種現實挑戰，迫使影院通過提高票價緩解現金流緊張的窘境。從產業短期止損的角度來說或許可以理解，但觀影人數普遍減少、觀影頻次持續走低的事實，卻說明單純的票價依賴無異於竭澤而漁、飲鳩止渴。

報道稱，尋求影院贏利路徑依賴與消費者合理承受範圍之間的平衡，尋求產業長效健康發展與文化消費提質升級間的良性互動，需要相關行業、相關部門不斷研究、持續探索。