十三屆全國人大五次會議記者會　王毅：亞太不是地緣政治的棋局

今日（7日）下午3時，十三屆全國人大五次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



【16:28】王毅表示，長期以來，安全與發展一直是困擾中東國家的兩大難題。作為中東國家的戰略夥伴，中國始終奉行「兩個支持」，那就是支持中東國家團結協作解決地區安全問題，支持中東人民獨立自主探索自身發展道路。

王毅說，過去一年多來，中方先後提出關於實現中東安全穩定五點倡議、政治解決敘利亞問題四點主張、落實巴以「兩國方案」三點思路，旨在推動對話解決熱點問題、實現地區安全和共同安全。同時，中國同中東各國攜手抗擊疫情，推進疫苗生產、藥物研發合作。加快中國與海灣國家自貿區建設，啟動中國與伊朗全面合作協議，為促進中東發展提供了積極助力。

記者提問。（01直播截圖）

王毅表示，中國在中東發揮的始終是建設性作用，中方從不謀取什麼地緣私利，更無意去填補所謂權力真空。過去數十年，正是因為域外大國競相干預中東事務，給中東地區和中東人民造成了一次又一次傷害。21世紀的今天，這種局面不應再繼續下去。應當把維護中東安全與發展的權力徹底交到中東人民手中，支持中東國家以團結謀和平，以自強謀穩定，以合作謀發展，真正實現中東地區的長久和平與繁榮。

【16:26】談及中印關係，王毅表示，中印關係近年來遭遇一些挫折，這種局面不符合中印兩國和兩國人民的根本利益。對於歷史遺留下來的邊界問題，中方始終主張通過平等協商管控分歧，積極尋求公正合理的解決，同時不使其影響和干擾兩國合作的大局。

王毅說，中方看到，總有一些勢力試圖在中印之間挑動矛盾，在地區之間製造分裂，但這種做法正在引起越來越多有識之士的反思和警惕。大家越來越清醒地意識到，像中印這樣擁有十幾億人口的大國，只有堅持獨立自主，才能把命運牢牢掌握在自己手中，才能真正實現各自國家的發展振興。

王毅表示，中印人口加起來超過28億，佔全球三分之一。中印實現穩定發展、和睦相處，世界的和平和繁榮就有了堅實基礎。正如一句印度諺語所言，「幫你的兄弟撐船過河，你也能到達對岸」。希望印方同中方一道，堅守「互不構成威脅、互為發展機遇」的戰略共識，堅持增進互信，避免誤解誤判，彼此作相互成就的夥伴，不當相互消耗的對手，確保兩國關系沿著正確軌道前行，為兩國人民帶來更大福祉，為地區和世界作出更大貢獻。

【16:19】就新興市場和發展中國家在全球治理中發揮的作用，王毅說，金磚國家是新興市場和發展中國家聯合自強的典範，是推進全球治理的關鍵力量。時隔5年，金磚國家主席國的接力棒再次交到中國手中。中方將主辦金磚國家領導人會晤，並先後開展160多項活動。中方將同其他金磚國家一道，圍繞「構建高質量夥伴關係，共創全球發展新時代」的主題，深化金磚合作，淬煉金磚「成色」，擦亮南南合作的「金字招牌」，為各國攜手戰勝疫情、推動世界經濟復蘇傳遞希望和信心。

王毅表示，中方將以公平正義理念引領全球治理體系變革，提出後疫情時代全球治理的「金磚主張」。以疫苗合作為重點，拓展公共衛生合作，築牢抗擊疫情的「金磚防線」。以全面深化經貿、財金、創新、數字經濟、綠色發展、減貧脫貧等合作為抓手，鋪設加速全球發展的「金磚快線」。以深化「金磚＋」合作為契機，加強新興市場和發展中國家戰略協作，為構建全球發展夥伴關係作出「金磚貢獻」。

記者訪問透過視像連線形式進行。（01直播截圖）

王毅表示，今年中國、泰國和印尼將分別主辦金磚國家領導人會晤、亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會，全球治理進入「亞洲時間」。中方期待新興市場和發展中國家從全球治理的「跟跑者」，向「並跑者」甚至「領跑者」轉變，發揮更積極作用，發出更響亮聲音，引領國際秩序朝著更加公正合理方向演進，推動全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

【16:17】被問及台灣與烏克蘭問題異同，如何看待台海沖突可能性，王毅稱，台灣問題與烏克蘭問題有本質區別，沒有任何可比性，最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄烏兩個國家之間的爭端。

王毅說，美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動「台獨」勢力發展，挑戰和掏空一中原則，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞台海和平穩定，不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展，在於實現國家的統一，而不是依靠什麼外部的「空頭支票」。「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」注定失敗，台灣終會回到祖國的懷抱。

【16:14】王毅表示，去年，美國打著「民主」的旗號舉辦所謂「民主峰會」，將世界上將近一半的國家排除在外，公然以意識形態劃線，在世界上製造分裂，這本身就是對民主精神的踐踏，再次舉辦這類峰會更是不得人心。

王毅表示，中國的全過程人民民主是廣泛、真實、管用的民主，得到中國人民的衷心擁護和支持。今年1月，全球最大公關咨詢公司愛德曼發布報告，2021年中國民眾對政府信任度高達91%，蟬聯全球第一，達到10年來的新高。哈佛大學也曾連續多年得出類似民調。世界認可中國的民主，中方更對自己的道路充滿信心。

王毅表示，人類文明的花園豐富多彩，各國的民主也應百花齊放。按照美國模式劃定「民主標準」的作法恰恰是不民主的表現。打著「民主」的幌子干涉別國內政，只能使人民遭殃。唯我獨尊不僅不是民主之義，而且還是民主之災。中方期待同各國本著平等的態度交流互鑑，弘揚真正的民主精神，剝去各種偽民主面具，切實推進國際關係的民主化，促進人類進步事業不斷前行。

【16:03】談及中日關係，王毅表示，今年是中日邦交正常化50周年，也是雙方總結歷史、共創未來的重要契機。50年前，兩國老一輩領導人為了實現中日和平友好，以巨大的政治勇氣，作出邦交正常化的重大決斷。50年來，雙方交流合作不斷擴大，為兩國人民帶來重要福祉。去年兩國領導人就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，為下步關係發展指明了方向。

王毅說，當前中日關係依然面臨一些分歧和挑戰，特別是日本國內總有一些人不願看到中國快速發展，不希望看到中日關係穩定。在此，他願向日方提出三點忠告：

首先是要不忘初心，把握好兩國關係的正確方向。切實恪守中日四個政治文件原則和精神，踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」、「相互支持對方和平發展」的重要共識，確保兩國關係始終沿著和平友好的方向發展。

二是要重信守諾，維護好兩國關係的政治基礎。歷史、台灣等重大敏感問題事關中日的互信根基。根基不牢，地動山搖。希望日方在這些問題上恪守迄今所作的一系列鄭重承諾，避免再給兩國關係帶來嚴重沖擊。

三是要順勢而為，共同開創兩國關係的廣闊前景。世界多極化、國際關係民主化取代單邊主義、霸權主義是歷史的必然，冷戰結盟、地緣對抗那一套早已不得人心。日方應順勢而為，而非逆流而動，不要為他人做火中取栗的事情，也不要走上以鄰為壑的歧途。真正做到以史為鑑、面向未來，為地區的和平、穩定與發展作出日本應有的貢獻。

【15:57】王毅在兩會記者會上介紹全球發展倡議推進落實進展情況。他表示，疫情嚴重衝擊全球發展進程，發展中國家尤其遭受重創。國家主席習近平在聯合國提出全球發展倡議，目的是呼籲各國重視發展問題，形成合力，共迎挑戰。

記者提問。（01直播截圖）

王毅說，倡議最核心的理念是以人民為中心，最重要的目標是助力落實聯合國2030年可持續發展議程。倡議高度契合各方需要，迅速得到聯合國以及近百個國家的響應支持。今年1月，「全球發展倡議之友小組」在紐約聯合國總部舉行首次會議，逾百個國家和20多個國際組織代表齊聚一堂，為落實倡議凝聚了更廣泛國際共識。

王毅說，中方一向認為，可持續發展才是好發展，大家一起發展才是真發展。中方願同各方一道，從四個方面推動倡議逐步落地：一是對接重點領域。聚焦發展中國家當前面臨的最緊迫問題，尤其是減貧脫貧、糧食安全、經濟復蘇、就業培訓、教育衛生、綠色發展等推進務實合作，助推2030年17個可持續發展目標如期實現。

二是對接各國需求。秉持開放包容的夥伴精神，堅持共商共建共享，歡迎各方結合自身實際需求或優勢資源靈活參與。三是對接合作機制。願與所有感興趣的國際和地區組織尤其是聯合國係統攜手合作，同小島嶼、內陸、最不發達國家發展進程協同增效，發揮各自優勢，形成全球合力。四是對接各界夥伴。重視私營部門、非政府組織、專家智庫、媒體等在落實2030年議程中的作用，歡迎各方建言獻策、積極參與。

王毅表示，全球發展倡議是繼「一帶一路」之後，習近平提出的又一重大倡議，是對全球發展合作的「再動員」，是對以人民為中心這一核心人權理念的「再確認」，為縮小南北鴻溝、破解發展不平衡提出了「路線圖」，也為推進聯合國2030年可持續發展議程提供了「加速器」。中方願同各國一道，積極探索並落實好這一倡議，不讓任何國家掉隊，不讓任何訴求被忽視，不讓任何一個人落伍，共同構建全球發展共同體。

【15:47】王毅在兩會記者會上闡述對美國「印太戰略」的看法。他表示，美國的「印太戰略」正在成為集團政治的代名詞。美方打著促進地區合作的旗號，玩弄的卻是地緣博弈的把戲；高喊要回歸多邊主義，實際上卻在搞封閉排他的「俱樂部」；聲稱要維護國際規則，背地裏卻試圖另搞一套自己的「幫規」。從強化「五眼聯盟」，到兜售「四邊機制」、拼湊三邊安全夥伴關係、收緊雙邊軍事同盟，美國在亞太地區排出的「五四三二」陣勢，帶來的絕不是什麼福音，而是攪亂地區和平穩定的禍水。

王毅說，「印太戰略」的真正目的是企圖搞印太版的「北約」，維護的是以美國為主導的霸權體系，衝擊的是以東盟為中心的區域合作架構，損害的是地區國家的整體和長遠利益。這股逆流與地區國家求和平、謀發展、促合作、圖共贏的共同願景背道而馳，注定是沒有前途的。

王毅表示，亞太是合作發展的熱土，而不是地緣政治的棋局。中國始終紮根亞太、建設亞太、造福亞太。對於符合地區實際、滿足各方需要的倡議，中方都表示歡迎；對於挑撥地區對抗、製造陣營對立的主張，中方都堅決反對。中方願同各方一道，明辨是非，堅守正道，抵制「印太」對抗「小圈子」、共築亞太合作「大舞台」，攜手邁向亞太命運共同體。

【15:38】談及中歐關係，王毅表示，中歐是維護世界和平的兩大力量，促進共同發展的兩大市場，推動人類進步的兩大文明。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。雙方在相互尊重、互利共贏基礎上開展對話合作，將為動蕩的世界局勢提供更多穩定因素。

王毅說，有些勢力並不願看到中歐關係穩定發展，編造所謂「中國威脅」，炒作對華競爭，鼓吹「制度性對手」，甚至挑起制裁和對抗。中歐雙方對此都應高度警惕。中歐合作歷經幾十年風雨，植根於堅實的民意基礎、廣泛的共同利益、相似的戰略訴求，具有強大韌性和潛力，任何勢力都不能也無法逆轉。

王毅表示，中方始終從戰略和長遠角度看待中歐關係，中國的對歐政策保持穩定堅韌，不會因一時一事而改變。中方將繼續支持歐洲獨立自主，支持歐盟團結繁榮。同時，中方也希望歐洲形成更為獨立、客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策，共同反對製造「新冷戰」，共同維護和踐行真正的多邊主義。中歐雙方要辦好中國—歐盟領導人會晤等重要政治議程，加強戰略對接，拓展務實合作，推進多邊協調，深化人文交流，妥善管控分歧，攜起手來，共同為世界多做實事和好事。

【15:36】談及中美關係，王毅表示，去年以來，習近平同美國總統拜登舉行視像會晤並兩次通話，雙方在多個層級也開展了對話交往。美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。但令人遺憾的是，這「四不一無意」的表態始終飄浮在空中，遲遲沒有落地。事實是，美方仍不遺餘力地對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」，不僅傷害兩國關係大局，也衝擊和損害國際和平穩定。這不是一個負責任大國應有的樣子，也不是一個講信譽國家所做的事情。中國作為一個主權獨立國家，完全有權利採取必要措施堅定捍衛自身的正當權益。

王毅說，大國競爭不是時代主題，零和博弈不是正確選擇。在一個相互依存的全球化時代，中美兩個大國如何找到正確相處之道，既是人類社會沒有遇到過的課題，也是兩國必須共同解開的方程式。今年是「上海公報」發表50周年。回首歷史，中美雙方本著求同存異精神，以合作代替對抗，造福了兩國人民，促進了世界和平與繁榮。展望未來，雙方應當重拾融冰初心，重整行裝出發，用相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」替代競爭、合作、對抗的「三分法」，推動美國對華政策重回理性務實的正軌，推動中美關係重回健康穩定的正道。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月6日，人們在逃離烏克蘭伊爾平鎮時穿過一座被毀壞的橋下臨時小路。（AP）

【15:31】王毅介紹從烏克蘭撤離中國公民情況。他說，隨著烏克蘭局勢不斷緊張升級，中共中央、國務院高度牽掛每一位在烏同胞的安危。中共總書記習近平親自關心，多次過問，要求全力確保中國公民的安全。外交部啟動領事保護應急機制，與烏克蘭、俄羅斯及周邊國家保持外交溝通，並向在烏同胞發出安全預警和提醒。現地局勢發生突變後，中方組織在烏同胞抓緊安全避險，為遇到困難的同胞及時提供幫助。同時，抓住戰局中出現的時間窗口組織緊急撤僑行動。駐烏克蘭使館、駐敖德薩總領館外交人員多次深入火線，為中國公民撤離打開安全通道。中國在烏克蘭各個鄰國的使館也晝夜運轉，全力安置轉運中國同胞。中國國內各部門、各地方密切協調，迅速派出多架包機，從歐洲陸續接回離烏公民。

王毅表示，在組織中國公民避難和撤離過程中，烏克蘭政府和社會各界給予了友好協助，俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、白俄羅斯等國也提供寶貴支持，體現了對中國人民的深厚情誼。他謹代表中方，向各國政府和人民表示衷心感謝！在撤僑行動中，中方在烏克蘭和周邊國家的華人華僑、留學生、中資機構全面動員，互施援手，再次體現了中國人患難與共的傳統美德，他也要向同胞們表示誠摯的慰問。

【15:28】談及中俄關係，王毅說，中俄是聯合國安理會常任理事國，也是彼此最重要的緊密鄰邦和戰略夥伴。中俄關係作為世界上最關鍵的雙邊關係之一，中俄合作不僅給兩國人民帶來利益和福祉，也有利於世界的和平、穩定與發展。去年，雙方共同紀念《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年。在日趨復雜的國際戰略環境下，這一條約所承載的世代友好、合作共贏理念，不僅對中俄雙方，而且對世界各國都具有十分積極和現實的借鑑意義。

王毅表示，中俄關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥。這既是對歷史經驗的總結，也是對國際關係的創新。不久前，兩國共同發表關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明，清晰無誤地向世界表明，中方共同反對重拾冷戰思維，反對挑動意識形態對抗，主張推進國際關係民主化，主張維護《聯合國憲章》宗旨和原則。

王毅表示，中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，具有強大的內生動力，兩國人民的友誼堅如磐石，雙方的合作前景廣闊。不管國際風雲如何險惡，中俄都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。

【15:26】有記者問及對國際社會擔憂世界再次面臨分裂對抗、形成新冷戰的看法。王毅表示，當今世界確實很不太平，百年未有之大變局正在一幕幕展開。個別大國為了維護霸權地位，重拾冷戰思維，製造陣營對立，進一步加劇了動蕩與分裂，讓本來就問題纏身的世界雪上加霜。

王毅說，中方堅定認為，正確的出路是在多邊主義旗幟下加強團結合作，攜手推動構建人類命運共同體。當務之急是維護和平。要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，摒棄獨享安全、絕對安全的想法，堅持通過談判停止衝突，通過對話解決爭端，通過合作增進互信，共同建設持久和平的世界。

第二是促進團結。世界因多樣而精彩，差異不應成為對抗的理由。要堅持真正的多邊主義，倡導全人類共同價值，反對霸權強權，反對集團政治，捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以《聯合國憲章》宗旨為基礎的國際關係基本準則，推動全球治理體系朝著更加公平合理的方向發展。

第三是堅持開放。經濟全球化是時代潮流，不以人的意志為轉移，也不能被地緣競爭所割斷。要反對各種形式的保護主義、孤立主義，堅定維護自由、公平、非歧視的多邊貿易體制，拆掉小院高牆，共建開放市場。

第四是加強合作。面對全球性挑戰，沒有國家可以置身事外，也沒有國家可以獨善其身。必須同舟共濟、共克時艱，在應對新冠疫情、恐怖主義、氣候變化、網絡安全等全球性問題上加強溝通協調，凝聚最大公約數，畫出最大同心圓。

王毅強調，面對動蕩變革的世界，中國始終代表著穩定性和正能量，始終站在歷史前進的正確方向上。中方將繼續胸懷天下、擔當盡責，堅定不移地高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體，同世界上一切進步力量一道，合力謀發展，一起向未來。

【15:21】王毅就防止烏克蘭出現大規模人道主義危機提出六點倡議。

一是人道主義行動必須遵守中立、公正原則，防止將人道問題政治化；二是全面關注烏克蘭的流離失所者，幫助其得以妥善安置；三是切實保護平民，防止烏境內出現次生人道災害；四是保障人道援助活動順利、安全開展，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；五是確保在烏外國人安全，允許其從烏克蘭安全離開，並為其回國提供幫助；六是支持聯合國在對烏人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。

王毅表示，中方願為克服人道主義危機繼續作出自己的努力。中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

【15:20】王毅表示，中方已多次闡明在烏克蘭問題上的立場。中方始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。應該看到，冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜復雜。解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。

中方認為，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

王毅說，當前，國際社會應聚焦勸和促談和防止出現大規模人道主義危機兩大問題繼續努力。中方在勸和促談方面已做了一些工作，一直同各方保持密切溝通。衝突發生第二天，習近平應約同俄總統普京通話時，就提出願看到俄烏雙方盡早和談。普京也作出積極回應。俄烏雙方已經談了兩輪，希望即將開啟的第三輪談判能取得新的進展。

中方認為，形勢愈緊，和談愈不能停止；分歧愈大，愈需要坐下來談判。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。

【15:16】談及北京冬奧，王毅表示，北京冬奧會的成功，不僅是中國的成功，也是世界的成功；不僅是體育的勝利，更是團結的勝利。大多數國家和人民選擇團結在奧林匹克精神之下，為深受疫情困擾的人們注入了希望，為動蕩不安的世界帶來了信心。現在，各國運動員正在冬殘奧會賽場上努力拼搏，他相信，冬奧期間匯聚起的團結與合作之光必將穿透陰霾和風雨，照亮人類攜手前行的未來之路。