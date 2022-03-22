東航MU5735空難｜波音：技術專家已為協助中方開展調查作好準備

中國東方航空一架波音737客機3月21日於廣西梧州墜毀，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人，目前救援工作仍在進行。

波音官方微博表示，波音正與美國國家運輸安全委員會（NTSB）保持聯繫，其技術專家也為協助中國民航局開展調查作好了準備。



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波音官方微博3月22日凌晨發布消息稱，「我們掛念着東航MU5735航班的每一位乘客和機組成員。我們正與東航開展合作，以向他們提供支持。同時，波音正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，我們的技術專家也為協助中國民航局開展調查作好了準備。」

此前波音表示，「我們已經看到了相關報道，正在收集更多訊息。」目前，波音中國官網已變為黑白頁面。

截至目前，美國聯邦航空局（FAA），美國國家運輸安全委員會（NTSB）、波音公司均已發表聲明。

美國聯邦航空局（FAA）發布聲明稱，「美國聯邦航空局獲悉有關中國東方航空公司一架波音737-800飛機在中國墜毀的報道。如果收到要求，該機構準備協助調查工作。」

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，中國民航局將牽頭調查，波音、引擎製造商CFM和聯邦航空管理局的代表將擔任技術顧問。美國國家運輸安全委員會已任命一名高級航空安全調查員作為美國授權代表，參與調查。

根據國際民用航空組織公約第13號附約《航空器事故和事故徵候調查》的有關規定，應由事故發生地所在國負責組織事故調查。此外，航空器登記國、經營人所在國、航空器設計國、航空器製造國有權派出授權代表參與由事發地所在國組織的全部事故調查工作。此次失事飛機由美國波音公司設計製造，因此，本次調查由中方調查組主導，美方可以派調查員參與調查。

在航空器發生事故後，根據規定，調查流程包括搜尋救援、調查通知和響應、現場調查、實驗驗證、原因分析、提出安全建議、調查報告編寫發布、安全建議的落實整改等。

另外，根據相關規定，事故及事故調查進展情況訊息應當由組織調查的國家發布，任何參與事故調查的國家均不得發布事故及事故調查進展訊息，除非組織事故調查的國家已經發布。