疫情｜輝瑞Paxlovid納入醫保比美國便宜　已運往至少8省抗疫前線

國內新冠肺炎疫情反彈。2月11日，國家藥監局批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）的新冠口服藥Paxlovid進口註冊。3月17日，首批2.12萬盒Paxlovid正式運抵中國，並分別配送至吉林、上海、廣東等至少8個省份的抗疫前線。目前，Paxlovid已被納入醫保。



去年11月，輝瑞宣布與美國政府達成協議，以約53億美元的總收購價供應1000萬個療程的Paxlovid。據此計算，在為期5天療程，美國政府需要支付約530美元（折合約4150港元 ）。

國家衛健委日前發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》（下稱《診療方案》）顯示，Paxlovid 的適應症為發病5天以內的輕型和普通型，且伴有進展為重症高風險因素的成人，為期5天療程。

輝瑞藥廠的新冠口服藥Paxlovid已被納入醫保。（影片截圖）

《第一財經》報道，深圳市首屆疫情防控公共衛生專家組組長、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，每盒Paxlovid 的採購價格為2300元（人民幣，下同），意味著在國內使用一個療程的Paxlovid 比美國本土更便宜。

他指出，Paxlovid 用於有可能發展為重症的患者身上，譬如身體肥胖、長者以及身患腫瘤、糖尿病等基礎疾病等等，患者使用後效果比較明顯。

值得注意的是，Paxlovid 不能用來預防新冠肺炎。浙大一院藥學專家表示，基於現有證據，無論是美國食品藥品管理局（FDA）的申請緊急使用授權（EUA），抑或《診療方案》指南，均明確提示 Paxlovid 的適應證是用於治療伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新冠肺炎成人和青少年。

同時，基於該藥的藥理機制主要是抑制新冠病毒複製，未發現其有預防新冠的潛能。因此，該藥作為一種應對重症患者的後備手段，並非用於預防，而是用於治療。有專家提醒，新冠抗病毒治療藥物並非對抗新冠病毒的唯一手段，做好個人防護，積極接種疫苗仍是疫情防控的重要措施，不容忽視。

首批Paxlovid已分別配送至吉林、上海、廣東等至少8個省份的抗疫前線。（影片截圖）

目前，已獲批的新冠口服藥包括默沙東藥廠（Merck）的Molnupiravir、輝瑞的 Paxlovid，以及禮來（Eli Lilly and Company）的 Baricitinib。輝瑞預期，2022年全球大約有2.5億人需要新冠藥物。

國內多間藥廠已開始研發新冠口服藥，其中君實生物研發的VV116和開拓藥業研發的普克魯胺，均處於三期臨床試驗中。

君實生物表示，公司已形成由多款抗新冠病毒中和抗體藥物與小分子口服藥物組成的研發管線。除 VV116 外，公司還與旺山旺水共同承擔靶向 3CL 蛋白酶的候選新藥 VV993，為兩間公司共同研發的第二款國產新冠口服小分子抗病毒藥物。

另開拓藥業相關負責人表示，目前普克魯胺治療新冠的三個全球多中心 III 期臨床試驗正積極推進中，其中進展最快的是在美國等國家進行的第一個輕中症新冠患者全球多中心 III 期臨床試驗，將於4月上旬前公佈頂線 ( top-line ) 數據。