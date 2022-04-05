清明節｜官媒：紙紮口罩疫苗當祭品　是對祭拜傳統的惡意消費

近年來，不少地方的墓地價格一直高漲，市場上更出現多種「花式祭品」。除了傳統的元寶蠟燭香，更有電腦、智能手機等，更有商家發展「白色經濟」，為先人推出紙紮防疫用品。

新華社旗下雜誌《半月談》，今日（5日）刊文批評商家推出上述產品，是一種片面追求獵奇、博人眼球的行為，無疑是對清明祭拜傳統的惡意消費。



文章提到，近年不少地方的墓地價格一路高漲，甚至出現一墓難求的情況，北京不少陵園的墓地價格高達20萬以上，上海一陵園最低報價11萬元，更有陵園的價格年均上漲幅度達到了25%以上。

廣西南寧市一墓園內設有觀景湖。（微信公眾號＠半月談）

墓地價格不斷高漲，不少市民都難以負擔，「高價墓地」更成為備受關注的「民生問題」。文章指出，墓地價格上漲與多個因素有關，包括土地資源稀少，墓地市場供給不足，民間傳統的喪葬觀念，以及部分經營性公墓盲目開發高檔、豪華墓穴等。

今年兩會，全國人大代表崔建梅曾建議「清理天價墓地，全面取消經營性公墓」。文章認為，殯葬改革是民生大事，「高價墓地」頻現關乎人民群眾能否逝有所安。遏制「高價墓地」需要多方共同努力，不斷完善《殯葬管理條例》，大力發展公益性墓地，從制度上予以保障更是值得更多關注和思考。

除了「高價墓地」，文章也提到市場上有不少「花式祭品」，包括電腦、汽車、名牌手袋、名酒、豪宅。在新冠疫情下，有商家甚至推出紙紮防疫用品如口罩、疫苗、消毒酒精、測溫儀等等。

文章指出，商家推出紙紮防疫用品是一種片面追求獵奇、博人眼球的行為，無疑是對清明祭拜傳統的惡意消費。從古至今，清明的核心都是祭奠逝者、緬懷先人、寄託哀思，「隨着文明的進步和發展，我們不斷推進綠色、文明的殯葬新風尚，讓清明回歸到慎終追遠的本質」。