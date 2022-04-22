江蘇疫情反覆　高三生住校備戰高考　崑山部分區域調整為中風險區

新冠疫情反覆，除上海、吉林疫情受關注外，江蘇確診7宗、無症狀感染者124宗，新增本土個案僅次上海和吉林。4月21日晚間崑山發布消息宣布部分地區升級為中風險地區，部分台商公司也入封控區，包括位於崑山高新區的富士康電發員工宿舍樓。此外，江蘇蘇州、宿遷、鎮江揚中等地高三年級實行封閉式管理，全體師生員工開啟住校模式，在疫情之下備戰高考。



據了解，崑山封控超過半個月，4月6日起實施全域靜態封控的崑山，12日起，調整為分區分類差異化靜態管理，依管控程度分為封控區、管控區和防範區。4月21日晚間崑山發布消息宣布部分地區升級為中風險地區，由於只要該地有中風險地區，行程碼就會「帶星」，蘇州市民出行受到影響，有蘇州網民指出「封控20幾天結果封出一個中風險地區」，亦有網民感嘆「解封遙遙無期」。

崑山和目前疫情嚴峻的上海都是台商的大本營，此前疫情和緩，崑山4月19日一度開始復工，不到24小時政府又緊急下令恢復停工，據了解封控時間預計將延長至5月1日，此外據新發布的疫情防控通告，台企翊騰電子宿舍樓、富士康電發員工宿舍樓新增劃為封控區，仁寶數碼科技則新增劃為管控區。

此外，為在疫情下備戰高考，江蘇蘇州、宿遷、鎮江揚中等地高三年級實行封閉式管理，全體師生員工開啟住校模式，學校則建立校內外保障組、學習管理組，嚴格實行24小時值班值守制度。

據國家衛健委21日新增本土確診病例中，上海1931宗，吉林63宗，黑龍江34宗，江西33宗，浙江15宗，青海10宗，江蘇7宗，其餘來自廣東、山西等。本土無症狀感染者方面，上海15698宗，吉林244宗，江蘇124宗，其餘來自河北、黑龍江等地。