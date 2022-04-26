大灣區的文化融合如何發展

粵港澳大灣區發展由中華人民共和國國務院總理李克強在2017年3月召開的第十二屆全國人民代表大會提出，至今已踏入第五個年頭。

今日想重點分享關於文化融合方面，去年的《十四五規劃》中也清楚列出 ：

1.支持港澳融入國家發展大局，高質量建設粵港澳大灣區，完善便利在內地發展政策措施

2.增強港澳同胞國家意識和愛國精神

3.支持港澳同各國各地區開展交流合作

4.支持香港發展中外文化藝術交流中心

5.加強內地與港澳交流；支持港澳與各國各地區交流合作

6.加強憲法、基本法教育、國情教育，增強愛國精神

在過去幾年間香港經歷了史無前例的挑戰，包括社會運動、新冠疫情、中美角力等等，香港在融合大灣區發展亦受到窒礙。除了在打通四流（人才流、資金流、資訊流及貨物流）方面，「人心流」方面仍有大量工作需要努力。

資料圖片

中國有五千多年的中華文化，在世界歷史洪流中源遠流長。不管哪一代的香港人，內心的價值文化與生活習慣，處處都可見中華文化的足跡。與此同時，香港對內地的文化發展也有一定程度的影響（特別在廣東省），很多廣東省的同胞也是看香港電視及電影、聽香港歌手的歌長大，甚至飲食文化及語言也是如出一轍。所以，無論在生活、歷史和文化上，都已有深度融合的基礎。

但我認為，香港過去因為殖民統治時期的教育模式，以致很多香港人對內地的政治制度及經濟發展不太了解。例如：什麼是新時代特色社會主義？人大及政協的分別？黨委及市委的分別？導致對中國的管治方針的不理解，或到內地發展時不知如何向合適部門尋求支援等等…另一個更有趣的是仍有很多人以為在內地上 Facebook、YouTube 等外國平台仍要翻牆，其實現在已經很多香港電訊商的服務已可做到中港兩地互通，沒有訊息限制。香港在過去亦缺乏讓大眾理解及認識中國發展的渠道及機會。

「千里之行，始於足下」，深度的溝通、交流及學習能讓兩地人民更加互相了解及認識彼此。我非常鼓勵香港多些不同年齡層人士，也可用自己的眼睛去看，用心去體會一下大灣區近年的變遷。

我知道香港有不同團體過去在這方面也作做了大量工作，而我們在這方面亦不遺餘力，例如透過舉辦論壇、與不同地區政府交流、到大灣區不同城市考察及研究大灣區發展等等…

至於當在企業層面，在發展大灣區事業的同時，又如何融合當地文化呢？

過往我們也有一些企業會員的有趣分享，曾經有家國際企業早幾年在深圳開設了分公司，但過了一年，管理層發現香港的同事跟內地同事看來也不太熟悉。經過了解後，發現是因為公司跟香港接近，回港方便，普遍香港同事晚上下班及周末也會返回香港，所以缺乏了工作以外的共同生活及互動，例如放工飲兩杯，放假行下街等等。但該公司在上海的分公司反而沒有這個現象，因為那邊的香港同事不會經常回香港，所以工作以外的生活也是跟當地同事一起，甚至有些香港同事在當地落地生根。所以在融合的大前題是需要有足夠的時間及深入的了解，共同在生活中互相學習。

粵港澳大灣區地大物博，發展迅速，加上全球過去兩年多受疫情影響，很多國家經濟也出現負增長，然而中國在過去兩年仍保持了平均5.5%的增長，反映了國家雄厚的發展基礎。但香港在這兩年因疫情關係，大部分跟內地的溝通及活動也受到影響，確實阻礙了融合大灣區發展的步伐。待疫情過後，香港又如何盡快與大灣區接軌？

在這時刻，我們可開始作準備，故此我倡議一群對香港有承擔的企業界、文化界及教育界的朋友一同站出來，共同籌備或參與不同活動，例如透過藝術、文化、體育、旅遊多方面，從軟性的角度推廣中國文化，慢慢讓香港人找回對國家的認同感與自豪感。共同實現中華民族偉大復興的中國夢！

作者：大灣區經貿協會會長蘇祖耀博士 - 蘇祖耀博士曾在國外求學，拿了雙博士，及雙碩士學位，後在跨國大公司工作。近年，國家推出粵港澳大灣區策略，蘇博士率先與香港社會專業才俊，在 2017 年底成立「粵港澳大灣區經貿協會」，並任協會的佛山市主席團創會主席，専為佛山與港澳地區經貿，金融，人才發揮超級聯繫人作用。在 2021 年，蘇博士更加成為粵港澳大灣區經貿協會的會長， 帶領協會㒰人配合國策，鼓勵及推進港澳青年赴內地創業就業。

本文為投稿，文章純屬作者意見，不代表香港01立場。本文經大灣區經貿協會授權轉載，大小標題及引言，經過香港01編輯修訂。