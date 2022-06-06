違規超限減持　華誼兄弟實控人王忠軍及王忠磊遭出具警示函

今日（6日），浙江證監局披露《關於對王忠軍、王忠磊採取出具警示函措施的決定》。警示函稱，王忠軍、王忠磊作為華誼兄弟傳媒股份有限公司的實際控制人，在權益變動比例達到5%時，未按規定停止買賣公司股份並及時履行報告、公告義務。



警示函指，王忠軍、王忠磊作為華誼兄弟傳媒股份有限公司的實際控制人，在2009年10月30日至2021年12月20日期間，兩人持有的公司權益比例由34.41%下降至23.74%，累計變動比例10.67%，其中因2015年8月14日公司實施非公開發行股票導致累計權益比例減少7.54%；2015年11月24日至2021年12月20日，因兩人主動增減持、公司回購註銷股份、股票期權行權等導致累計權益比例減少3.13%。在權益變動比例達到5%時，兩人未按規定停止買賣公司股份並及時履行報告、公告義務。直至2021年12月22日，兩人才披露簡式權益變動報告書。

警示函續指，兩人的上述行為違反了《上市公司收購管理辦法》（證監會令第108號）第十四條的有關規定。根據《上市公司收購管理辦法》（證監會令第108號）第七十五條的有關規定，當局決定對兩人採取出具警示函的監督管理措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。兩人應採取有效措施杜絕此類違法行為再次發生，並在收到本決定書之日起10個工作日內向當局提交書面整改報告。