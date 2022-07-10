疫情｜內地增344宗本土感染　廣州四區開展核酸檢測

國家衛健委公布，內地昨日（9日）新增344宗本土感染，包括65宗確診病例，279宗無症狀感染。



內地昨日新增65宗本土確診病例，包括廣東17宗，安徽11宗，內蒙古、山東各9宗，上海、甘肅各5宗，江蘇3宗，江西、陝西各2宗，浙江、福建各1宗；另有36宗境外輸入確診病例。

同日，內地新增279宗本土無症狀感染個案，包括安徽71宗，江蘇59宗，山東55宗，上海52宗，廣東、甘肅各8宗，福建、海南各7宗，河南4宗，廣西3宗，浙江2宗，天津、江西、陝西各1宗；另有40宗境外輸入無症狀感染個案。

截至目前，內地現有確診病例1004宗，累計報告確診病例226610宗，5226人病亡。

上海：本土感染病例均於隔離管控中發現

上海市衛健委通報，昨日新增的本土個案，其中4宗確診病例和52宗無症狀感染者均在隔離管控中發現；新增的境外輸入病例，其中3宗確診病例和5宗無症狀感染者均在閉環管控中發現。

通報稱，新增的木土確診個案，患者分別居住於浦東新區、徐匯區、閔行區，均為此前報告本土確診病例或無症狀感染者的密切接觸者，即被隔離管控，期間新冠病毒核酸檢測結果異常。經市、區疾控中心覆核，核酸檢測結果為陽性。經市級專家會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

另一宗已於昨日通報的病例，患者居住於松江區，在社區核酸檢測中發現異常，即被隔離管控。經市、區疾控中心覆核，其核酸檢測結果為陽性。經市級專家會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

安徽：再增82宗本土感染

安徽的疫情稍為緩和，昨日新增82宗本土感染個案，其中11宗為確診病例，分別為宿州市泗縣10宗、靈璧縣1宗；其餘71宗為無症狀感染者，均為泗縣報告。上述感染者均在隔離管控中發現。

6月26日至7月9日，安徽省共報告358宗本土確診病例，其中泗縣342宗、靈璧縣16宗；共報告1436宗本土無症狀感染。

廣東：兩市劃定高風險區

廣東新增25宗本土病例。廣州市海珠區、越秀區、天河區、荔灣區於今日（10日）開展全區全員核酸檢測；中山市三角鎮、開平市4個鎮街劃定風險區。

廣東新增的病例中，近一半來自茂名市，茂南區已於昨日下午6時開展大規模核酸篩查，茂南區部分區域實施臨時封控管理。