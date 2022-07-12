疫情｜內地增347宗本土感染　廣州「雙線作戰」籲市民配合檢測

國家衛健委公布，內地昨日（11日）新增347宗本土感染，包括69宗確診病例，278宗無症狀感染。



消息指，內地新增69宗本土確診病例，包括廣東22宗，河南、海南各9宗，山東8宗，上海、江蘇、安徽各5宗，內蒙古、浙江各2宗，四川、陝西各1宗；另有38宗為境外輸入病例。

同日，內地新增317名無症狀感染者，其中278宗為本土無症狀感染，包括河南64宗，上海、山東各54宗，江蘇23宗，廣東20宗，安徽、甘肅各19宗，福建11宗，海南7宗，江西、廣西各3宗，陝西1宗；其餘39宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1060宗，累計報告確診病例226811宗，5226人病亡。

廣州同時應對兩宗獨立疫情

廣州市昨日召開疫情防控新聞發布會，市衛健委副主任陳斌通報，周日（10日）上午8時至周一（11日）中午12時，廣州市新增2宗確診病例，其中一宗為密接者排查中發現，另一宗為風險區域核酸篩查中發現，兩名女患者均確診為輕型病例。

廣州市疾控中心黨委書記張周斌介紹，目前流調溯源的結果，顯示茂名市「0708」疫情是患者在外地旅遊期間意外暴露、返穗後引發，流行毒株是Omicron BA2.3。而廣州市白雲區發生的疫情，是周日外地報告的一名感染者在5日至6日到穗期間，近距離接觸傳播所致，流行毒株是Omicron BA2.2。

張周斌表示，本輪疫情中，廣州雙線作戰，同時應對兩宗獨立疫情，目前傳播鏈較為清晰，在後續排查工作中，不排除有續發感染者，早發現是能否盡快控制住疫情的關鍵所在，呼籲市民配合接受核酸檢測。

白雲區副區長王曉杰透露，白雲區周日在風險區域排查中發現一名核酸檢測陽性人員。當日，白雲區組織開展全區第一輪全員核酸篩查，累計完成採樣 287.38 萬人；周一組織開展第二輪全員核酸檢測，截至當日下午3時，已完成採樣 115.24 萬人。

上海：不得歧視新冠陽性康復者

上海市昨日（11日）在疫情防控新聞發布會上，就新冠陽性康復者在求職過程中因被歧視找不到工作的情況作出回應。

上海市政府新聞發言人尹欣表示，《勞動法》、《就業促進法》、《傳染病防治法》等法律法規明確規定，勞動者依法享有平等就業和選擇職業的權利。上海市各部門、各單位都應該按照法律法規相關要求，一視同仁地對待新冠陽性康復者，不得歧視。

她指出，根據《就業促進法》、傳《染病防治法》相關規定，除經醫學鑑定，傳染病病原攜帶者在治癒前或者排除傳染嫌疑前，不得從事按相關規定禁止從事的易使傳染病擴散的工作以外，用人單位招用人員不得以是傳染病病原攜帶者為由拒絕錄用。任何單位和個人不得歧視傳染病病人、病原攜帶者和疑似傳染病人。

最高法、人社部等部門曾出台過專門的規定，明確用人單位不能僅以勞動者是新冠肺炎確診患者、疑似新冠肺炎患者、無症狀感染者、被依法隔離人員，或者勞動者來自疫情相對嚴重的地區為由解除勞動關係。