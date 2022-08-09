台軍舉行「天雷操演」炮擊訓練　外交部：以武拒統注定失敗

台灣軍方今日（9日）舉行「天雷操演」例行重炮射擊訓練，38門155榴彈炮對海實彈射擊，進行反登陸操演。

在北京，外交部發言人汪文斌在例行記者會上正告台灣當局指，以武拒統的圖謀注定將以失敗告終。



台軍共射擊114發炮彈。（聯合報）

被問到大陸會否考慮對台灣的炮擊演練做出相應反制，汪文斌表示，當前台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行「謀獨」挑釁，拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一個中國的現狀。

汪文斌指，「我們正告台灣當局，任何逆歷史潮流，以武拒統的圖謀，都必將遭到全體中國人民的堅決反對，注定是螳臂擋車，以失敗告終。」

據早前報道，台灣軍方的「天雷操演」在屏東縣枋山鄉滿豐訓場進行，台灣陸軍8軍團43砲指部、333旅砲兵營和台東指揮部參加演訓，38門155榴彈炮對海實彈射擊，進行反登陸操演。

台灣軍方強調，年度天雷操演早在7月22日就公布，並非為特定狀況的臨時決定，恆春機場的陸航攻擊直升機和無人機起降，是為因應三軍聯訓基地聯合操演，都是年度例行演訓，不必過度解讀。

美國眾議院議長佩洛西（左）接受蔡英文頒發特種大綬卿雲勳章後合影留念。（Getty Images）

此外，被問及對美國國務卿布林肯稱，近年來中國在台灣問題上採取了越來越多破壞穩定和具有潛在危險的行動，台灣40多年來的現狀改變來自北京而不是美國，有何看法時。汪文斌指，美方同台灣當局加大勾連，在台海耀武揚威，給「台獨」分裂勢力撐腰打氣。這一切都表明，破壞一個中國原則，改變台海現狀的正是美國和「台獨」分裂勢力，堅持一個中國原則，是保持台海風平浪靜的定海神針。背棄一個中國原則，就是掀起台海驚濤駭浪的罪魁禍首。

他又指，無論民進黨當局和台獨勢力打「美國牌」或別的牌，都挽救不了台獨勢力失敗的命運，挑釁和謊言行徑如同蚍蜉撼樹，只會加速自取滅亡。