木蘭風球｜中央氣象台專家指「個頭大、路徑奇特」　有效緩解高溫

據中國氣象局，今日（10日）早上10時50分前後，颱風「木蘭」 的中心在廣東徐聞登陸，登陸時最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓992百帕。

有中央氣象台專家表示，「木蘭」的特點是個頭大、路徑奇特；目前內地南方高溫天氣持續，「木蘭」會為部分地區送去清涼。



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據人民網報道，中央氣象台預計，8月10日8時至11日8時，南海大部海域、瓊州海峽、北部灣和廣東沿海、廣西沿海、海南島沿海、以及南沙群島附近海域、西沙群島附近海域、中沙群島附近海域將有6至7級風，南海北部海域、北部灣東部、海南島東部和北部沿海、廣東中西部沿海風力有8至9級、陣風10至11級，局部海域風力可達10級、陣風11至12級。

廣東南部、海南島、廣西南部等地有大雨或暴雨，其中，廣東西南部、海南島西北部的部分地區有大暴雨。

中央氣象台專家高拴柱表示，「木蘭」的特點是個頭大、路徑奇特。（中央氣象台）

中央氣象台颱風與海洋氣象預報中心首席預報員高拴柱表示，「木蘭」的特點是個頭大、路徑奇特，因此需要關注風雨影響和發展趨勢。由於「木蘭」沒有和季風低壓完全脫離，保持了其龐大的體積，影響範圍比較大；且「木蘭」結構鬆散，如果遇到合適的地形、環流等條件，將可能會給局地帶來強烈的風雨影響。

高拴柱又表示，「木蘭」路徑也與眾不同。大部分情況下，影響中國的颱風先走的是「西行路徑」，然後轉向「東北路徑」。但「木蘭」的走位是東北轉向偏北，再轉向西北方向的「倒拋物線」路徑。

高拴柱又稱，目前內地南方高溫天氣持續，「木蘭」會為部分地區送去清涼。廣東南部、廣西南部、海南等地出現降雨和大風，將有效緩解高溫天氣帶來的影響。然而，由於目前副熱帶高壓東西伸展、形態比較完整，整體勢力較強，攔住了颱風「北上」的路，「木蘭」無法繼續「北上」。因此，「木蘭」對華中、江南等地的高溫緩解作用非常有限。