警接報有人當街被捅倒地　男子起身稱是「玩Cosplay」被帶走

上海一名男子胸口全是「血」，雙眼緊閉倒地不起，路人嚇得報警，警方抵達後當事人才站起來表示在玩cosplay，但最終仍被警察帶走。



事件發生在上海五角場萬達廣場一樓，男子倒在廣場告示牌旁邊，雙眼緊閉、左胸口疑似被插了一把刀，由另有一人手握住刀柄。衣服上疑沾滿鮮血，看起來傷勢相當嚴重，附近民眾見狀嚇壞報警。

警方全副裝備到場後，才發現這名男子只是在角色扮演，而事發時現場附近正舉行一場動漫展。經調查後，警員便帶走兩名涉案男子，據報他們已被警方批評教育。

目擊者陳小姐表示，在附近車庫口看到很多警察和警車，「警察拿著盾牌，正帶著這個人上警車」，當時她還在想，為甚麼受害人被警察帶走了，又為甚麼上的是警車而不是救護車？後來問了朋友才知道，這人是在cosplay，附近似乎在搞動漫展，還有另外3位「蜘蛛俠」也被警方問話。附近商場的店家證實確有此事。

有一些網民表示，其實男子胸口不是刀，而是模仿電影《異形》中，異形寄生在人體再鑽出的「破胸體」（Chestburster），胚胎吸收宿主體內的營養與基因成長發育，再破胸而出，此刻宿主通常不會立刻死亡，還會在劇痛中掙扎許久才斷氣。

網民表示：「是在cos被異形幼體破胸而出吧，做的太小了」、「道具太假了，嘴巴都沒張開還沒牙齒」、「第一眼就是被捅了一刀，做的太假了」、「建議買個好的cos道具，有點不專業」、「雖然是cos異形破體而出的，但在不合適的地方做不合適的事情並不好」。