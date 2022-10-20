上海台幹呻疫情下「跨省難」稱經濟蕭條　回台短居感「防疫輕鬆」

在上海務工的台灣年輕男子Jim（化名）周三（19日）向《香港01》訴苦，稱自己在疫情下遭遇「跨省難」的問題，需要經過層層關卡、耗費四十分鐘才能順利過關進入浙江，然而進入工作地點卻仍然遇到阻礙，最後聯繫官員獲得放行。

他提到上海時形容經濟蕭條，但同時表示，本月他一度回台灣，感受不到台灣經濟有比疫情前差太多，且覺得台灣防疫措施很鬆，兩岸差別甚大。



跨省需時40分鐘辦理檢疫 簽訂承諾書

Jim在上海從事室內設計相關的工作已兩年，日前他到浙江勘察工地。他表示，跨省首先需要保持健康碼48小時陰性，開車下交流道之後排隊20分鐘給防疫人員看行程碼，再自己打電話給目的地的防疫辦，告知對方自己從上海哪個街道來。

在防疫辦同意後，要簽訂類似疫情防控的承諾書，再到一旁排隊10分鐘做核酸檢測和快速測試。做完後再排隊領取放行證，全程需要40分鐘。

上海疫情封城期間，一篇《上海人的忍耐已經到了極限》在內地網絡熱傳，但很快被刪除，激起網民憤慨。（Twitter截圖）

而在獲得放行後，他在進工地時卻被保安攔住，對方聲稱只接受浙江當地的核酸結果，上海的不接受。彼時他浙江核酸結果還沒有出爐，最後是要打電話給官員獲放行。

Jim表示，目前在大陸跨省通行就是這樣，其他省份他不清楚，「但多半一樣，甚至更麻煩」。

看大陸防疫管控：比之前寬鬆 未來不會再變

因為老婆是重慶人，Jim赴陸生活已5年之久。他上月回台短暫停留，稱自己沒感受到台灣經濟較疫情前差太多，「經濟不是沒受影響，而是比在上海生活的感受來說，台灣的經濟（跟疫情前）差不多，該怎麼生活還是一樣」，但相較之下，直言上海則是「很明顯感受得到蕭條，高端餐廳人都變少」。

月初剛回上海的他，接受了10天的隔離（官方稱7+3），形容有如「自費坐牢」，再加上平常疫情管理就十分繁瑣，生活各種小事都被約束，令他常常陷入「不知道什麼時候會被隔離」的恐懼。

上海市今年4月的封城行動，給Jim留下心裡陰影。（資料圖片／視覺中國）

Jim說，突然就十月了，此前的封城「在一定程度上讓我變得很抑鬱」，因此他找朋友聊天排解心中的苦悶，甚至曾跟朋友發牢騷，稱「中國人太可憐了」，大陸朋友聽了亦表示很無奈。

Jim會在網絡上看大陸不同地方疫情下發生的「苦難」。但看得多了，自己也經歷得多了，漸漸麻木，對一些具體的事件印象已不深刻，但總有幾件記得清的事：

我記得有個慢性病的老人，跟居委反映，居委很無奈回他「愛莫能助」的錄音。記得雲南的物資被人挪用售賣。記得我們小區有個大媽跟我拿了三次菜，解封之後就把我刪了。菜是送她的，沒要錢。還有次物資有酸奶（乳酪），我沒喝送校區鄰居，有人卻@（tag）我叫我下次得給他留著。 Jim

上海近期爆發新一波疫情，廢棄方艙醫院再度啟用，全城有多達61個區域被列中高風險被封控。有些人擔憂上海會像之前那樣「再搞一波大面積、長時間封控」，但Jim不這麼看。他語帶調侃表示畢竟「日常已經夠痛苦了」，但也指出，現在更多是採取單獨封樓的措施，比較精準化了，「上海多半不會再（像上次那樣）封」。

而當記者問是否覺得大陸未來防疫政策會放鬆時，Jim乾脆地表示「不會」。他說，由於無法忍受嚴格的疫情防控政策，他已想過要回台發展，且他在大陸的薪水不見得比台灣高多少，惟「老婆薪水則高一些」，因此他目前仍會留在大陸陪伴妻子。