中國科研團隊實現水稻生長周期減半　有望每年收穫6造以上

作為民生之本，糧食生產問題一直受到中國政府重視。據官方最新消息，中國實現水稻生育周期減半重大突破，未來有望實現60天內收穫，每年6造以上「快速育種」。



據官方新華社8月23日消息，中國農業科學院與中國水稻研究所合作，在植物工廠環境下實現水稻種植60天左右收穫的重大突破，將傳統大田環境下120天以上的水稻生長周期縮短一半。

團隊首席科學家、都市所研究員楊其長介紹，該次試驗的水稻是矮稈品種，株型較矮，空間利用率高，適合在植物工廠環境下進行多層立體栽培。

「雜交水稻之父」袁隆平（右一）使中國糧食產量實現飛躍性增長，屢破世界紀錄。2021年5月22日，袁隆平逝世，中國上下舉國哀悼。（視覺中國）

據了解，這次水稻種植試驗是在有四層栽培架的全人工光植物工廠進行的，採用定製光譜的LED光源為水稻不同生育期提供最佳的光環境，將水稻種植在營養液栽培槽中，根據不同時期的營養需求精準供給養分。同時，植物工廠內部的環境要素，如光照、温度、濕度、二氧化碳濃度等都受到精準調控，為各生育階段提供最佳生長環境。

據報道，在供試的6個矮稈品種中，2個品種表現出較高的產量潛力，定植後45天抽穗，63天收穫。單層栽培架的綜合產量為每平方米0.98公斤，相當於畝產650多公斤。

據了解，一般情況下高產田的水稻畝產在500公斤至600公斤，低產田水稻畝產在300公斤至350公斤。

近年來，內地十分重視糧食安全問題，國家主席習近平多次在官員會議上對糧食安全問題做出強調。中共「十四五」規劃也把「增強糧食綜合生產能力」納入規劃。習近平曾特別指出，「要牢牢把住糧食安全主動權，糧食生產年年要抓緊。」

此前2020年11月，袁隆平帶領團隊研發的第三代雜交水稻雙季畝產成功突破1,500公斤大關，突破世界紀錄。2021年5月22日，袁隆平因病去世，中國頂級科學家的隕落在當時引發轟動，官方和民間皆沉痛悼念。

據當時報道，中國雜交水稻已在亞洲、非洲、美洲的數十個國家和地區推廣種植，年種植面積達800萬公頃。40年間，袁隆平團隊先後赴印度、巴基斯坦、越南、美國等多國提供技術諮詢，為80多個發展中國家培訓超過1.4萬名雜交水稻技術人才，為解決世界飢餓和貧困問題做出巨大貢獻。