停飛1404天後　波音737Max在中國復飛

美國波音公司生產的737MAX飛機，於2019年埃塞俄比亞（另譯「衣索比亞」）航空空難後遭民航局停飛。時隔1,404天，中國終於恢復這款飛機的飛行，首個航班係從廣州飛到鄭州。



根據《央視新聞》報道，南方航空CZ3960航班13日12時46分從廣州起飛，預計 15時16分飛抵鄭州，該航班由波音737 Max執飛。此前這款飛機從2019年3月11日遭中國官方宣布停飛迄今。

737 Max曾在2018年10月、2019年3月接連發生兩起空難，導致超過300人遇難，也令世界各國開始重新檢視該款機型的安全性，中國民航局更是領先全球，在2019年3月11日宣布停飛該機型，截至13日復飛，總共相隔了1404天。

波音737MAX機型的庫存已經超過400架。圖為2019年3月21日波音737 MAX飛機停在美國華盛頓倫頓波音工廠的停機坪上。（路透社）

波音737MAX系列2019年遭到停飞，波音公司损失惨重。（Reuters）

報道稱，737 Max的復飛表明其已經符合中國民航局多次強調的「復飛三原則」，包含飛機的設計修改必須獲得適航批准，駕駛員必須重新得到充分有效的訓練，兩起事故的調查結論必須是明確的，而且改進措施必須是有效的。

此前據第一財經統計，中國大陸共有97架737MAX飛機停飛，其中國航16架、東上航14架、南航24架、海航11架、廈航10架、深航5架、山航7架、祥鵬航空3架、奧凱航空2架、福州航空2架、昆明航空2架、九元航空1架。

而在2022年10月10日，蒙古航空旗下就有一架波音737 MAX 8型飛機抵達廣州白雲機場，成為禁令發布後罕見在中國上空飛行的737 MAX客機。更早之前的2021年12月2日，中國民航局正式下發波音737MAX-8飛機適航指令，但當時強調復飛還有其他條件須滿足。