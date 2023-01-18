最新《中國海外安全風險藍皮書》發布　指地緣衝突風險居高不下

中國人民大學國家安全研究院、中國海外安全研究所和中海安集團，周二（17日）在北京聯合發布《中國海外安全風險藍皮書（2023）》，全面評估全球海外安全局勢。藍皮書提到地緣衝突風險居高不下。



自2017年以來，《中國海外安全風險藍皮書》年度報告於每年年初定期發布，年度報告課題組常任負責人、中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱表示，去年藍皮書提出的新冠變種病毒威脅尚存、全球金融與債務風險上升、全球供應鏈危機持續發酵等10大重點安全問題，其中9項均在當年得到驗證。

最新《中國海外安全風險藍皮書》發布。（澎湃新聞）

而新一份藍皮書對2023年中國海外安全風險十大問題進行了預測，提到10個熱點問題值得高度關注，包括全球經濟發展形勢不明、世界能源安全困境凸顯、全球糧食危機及次生風險發酵、海外投資經營涉ESG（環境、社會和公司治理）議題挑戰增加、西方世界對華數字打壓態勢明顯、美國對華經貿遏製手段持續升級、非洲多國內政外交不確定性上升、歐洲對華戰略認知分歧加劇、歐亞區域地緣衝突風險居高不下、美國國內公共安全危機愈演愈烈等。

據介紹，與歷年藍皮書相比，新一份藍皮書繼續加大創新力度，確保藍皮書研判內容更加貼近實踐需求，真正做到為預防和應對海外安全風險服務，新增政治風險、經濟風險、社會風險、公共安全風險四類分地圖。另繼續強化原始大數據庫建設；繼續優化「世界各國（地區）綜合安全評估和預測指數」（Global General Security Index，COSRI－GGSI）研究；繼續全面強調專家委員會的宏觀分析、統籌預判能力。

藍皮書又對全球193個國家和地區2022年綜合安全風險進行了預測評級，按照最終具體得分分成極高、高、中、低四級。其中，索馬里、也門、蘇南、阿富汗、海地等29個國家和地區被評為「極高風險」。同時，藍皮書還在「2023全球安全風險地圖」之下新增政治風險、經濟風險、社會風險、公共安全風險四類分地圖。