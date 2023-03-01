知名教育機構疑爆雷　廣深辦公室人去樓空　學員追討逾5000萬學費

《南方都市報》報道，廣州、深圳等地有多人反映，一間名為「學威國際研究院」的培訓機構疑似資金鏈斷裂、老闆「走佬」，其中深圳校區逾500名學員的5000多萬元（人民幣，下同）學費無法追討。



學威國際研究院的官網聲稱，該機構創立於2003年，主推以「免聯考、在職讀、不出國門拿國外學位」的服務，校區遍布北上廣深等15個城市。碩士學位班面授班學費為6.2萬元，網絡班為5.2萬元；博士學位班面授班學費為14.3萬元，網絡班為13.3萬元。

學威官網顯示，學威與多所國外院校合作開展國際碩博學位業務，並提到「學校信息教育涉外監管信息網可查」。惟教育涉外監管信息網顯示，國外院校頻道升級維護中，無法查詢相關認證信息。

不同學位、不同的授課模式分別對應不同的學費。（南方都市報）

報讀後一直未取得學籍

2021年11月，學員孫女士在學威國際研究院報讀在職博士項目，交齊全額學費13.2萬元，並與機構簽訂《入學協議》。

孫女士憶述，該機構的銷售人員承諾，她能夠在幾個月內獲得境外學校學籍，並可在學校官網查詢，正規有效。報讀後，她多次催促學威的工作人員辦理學籍，但至今仍未取得學籍。

孫女士曾向廣州12345投訴，天河區政府反饋稱：「經了解，商家反饋雙方有簽訂的合同（入學協議），會按雙方簽訂的合同繼續履行，但明確表示不予退款，依據《市場監督管理投訴舉報處理暫行辦法》的規定，我局決定終止調解。」

2022年12月中旬，孫女士曾報警，但警方表示她反映的情況為合同糾紛，暫不歸屬警方受理。

廣州、深圳辦公室人去樓空

學員王女士稱，春節假期結束後，學威一老師向她透露，該公司資金鏈斷裂，長期拖欠員工工資，社保也斷繳。

2月20日，學威深圳校區的老師與學員開線上會議，面對學員詢問「學威是不是倒閉了」的問題，老師表示「老闆沒有出面解釋」，並稱「即使是已經拿到學籍的學員，現在還能否順利畢業也未知」。

2月21日，學威的深圳辦公室因拖欠租金、管理費及電費，辦公室已被業主收回。2月22日，廣州校區的辦公室總部因欠租已鎖門停止營業。

學員統計了學費金額，截至2月23日下午4時，深圳校區共有500多名學員維權，其中涉及的學費金額超過5000萬元。此外，北京、上海、杭州、寧波、東莞等校區的涉及金額總計已超過5000萬元。

目前，深圳、廣州的學員已向當地派出所報案，警方均已登記。成都市公安局錦江區分局春熙路派出所已受理關於「上海學威教育科技有限公司成都分公司涉嫌合同詐騙」一案。

廣州、深圳、成都等地學員已向當地派出所報案。（南方都市報）

機構涉嫌虛假宣傳

學威國際研究院的微信公眾號認證主體為上海學威教育科技有限公司。天眼查顯示，該公司曾用名上海軾聽教育科技有限公司，成立於2012年，是以從事商務服務業為主的企業，經營範圍包括自費出國留學中介服務等。不過，該公司曾多次未按時履行法律義務而被法院強制執行，分公司亦因教育培訓合同糾紛被多次起訴。

有學員曾向西班牙武康大學詢問學籍辦理的事宜。校方回應稱，項目100%由合作機構學威國際研究院提供，校方僅對項目作出授權，學員完成學業後會獲授相應學位。項目均經由武康大學的院系教師研究和審查，符合學術標準。

西班牙武康大學國際辦公室中國區官方負責人稱，學校確實與學威開展碩博項目的合作。若校方發現學威以武康大學的名義收取學費，卻未將招生學費轉交學校，校方將起訴學威。他表示，校方收到學費後會為學員辦理學籍，校方將協助已獲學籍的學員完成學業。

在西班牙武康大學官網的「合作機構」頁面中，仍可查詢到學威國際研究院。（南方都市報）

值得一提的是，學威宣稱合作的美國布魯克斯大學（Brooks College）和美國菲利普斯研究大學（Philips Graduate University），先後於2009年及2019年失去美國西部學校與學院協會（WASC）的認證。

在美國國家教育統計中心（NCES）官網中，亦無法查詢兩所大學的信息。然而，有學員反映，2022年學威仍以這兩所學校的名義招生並收費。

2022年11月，有學員與學威簽訂了布魯克斯大學博士項目的《入學協議》，但布魯克斯大學早於2009年失去美國西部學校與學院協會（WASC）的認證。（南方都市報）

聲稱部分核心團隊繼續運營

2月28日，學威國際研究院在其官方微信公眾號上發布《告學員書》，內容為疫情原因運營受到一定影響，部分線下校區關閉，但仍有部分核心團隊繼續運營及提供服務，並附上官方郵箱和聯繫電話處理學員的需求。

然而，學威公布的聯繫電話均未能接通，部分聯繫電話已關機甚至為號碼不存在。

不少學員認為，《告學員書》只是學威的「緩兵之計」，其至有人懷疑所謂的「學威官方郵箱」並非由學威工作人員管理，而是有人試圖非法蒐集學員的個人信息。