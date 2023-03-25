中央宣布精減人員後多地清理編制外人員　學者：或將有一股失業潮

全國人大會議3月10日通過「國務院機構改革方案」，提到中央國家機關人員編制將按5%的比例精減。據內媒報道，黑龍江哈爾濱等多地已開始著手清理編制外人員。專家分析，經歷3年的疫情後，地方財政壓力大，清理編外人員可減輕財政負擔，後續可能會出現一股失業潮。



3月20日，哈爾濱發布清理編外人員的工作方案，明確規定市級機關事業單位現有編制人員能夠保證正常工作的不允許使用編外人員，對於市直屬機關單位的編外人員精簡須5年內完成。而除哈爾濱外，據不完全統計，浙江衢州市、安徽桐城市、邵陽市大祥區等地，也相繼發布類似通知。

對此，中國人民大學經濟學院教授、國家發展與戰略研究院研究員聶輝華表示，中央已經決定精簡編制，故地方政府會有所動作，在清理編外人員後，還可能進一步精減編內人員。另一方面，疫情3年經濟下滑，財政支出加大，地方財政吃緊，清理編外人員可減輕財政負擔，提高治理效能。

北京大學政府管理學院教授、中國人力資源研究會測評專業委員會常務理事白智立則認為多地推進編外人員清理工作有三大主因，一是地方政府因疫情等因素，財政壓力加大，清理編外人員可節約行政資源；二是執行精兵簡政、減員增效；三是需要對編外人員進行規範管理。