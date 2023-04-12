波音：11間中國航司恢復737 MAX機型運營　合共43架

美國飛機製造商波音透露，目前已升級波音上海培訓中心的培訓設備，加強在中國的737 MAX培訓能力。截至周一（4月10日），已有11間中國航空公司恢復737 MAX機型的運營。



波音透露，目前已升級波音上海培訓中心的培訓設備，加強在中國的737 MAX培訓能力。（微博＠交通發布）

波音表示，完成升級後的設備被稱作737 MAX飛行訓練器（FTD），這是一台針對民航飛行員模擬737 MAX駕駛艙和飛機運行的固定式設備，幾乎所有正常或非正常程序培訓都可以在該訓練器上進行。

波音又指，上述11間中國航空公司，合共43架737 MAX恢復商業服務，約佔中國737 MAX機隊約45%。不過，波音未有透露相關航空公司名稱。

波音737 MAX機型曾接連發生重大事故。2018年10月29日，印尼獅航JT610在起飛13分鐘後在爪哇海墜毀，全機189人罹難；2019年3月10日，埃塞俄比亞航空ET302在境內墜毀，全機157人罹難。

圖為2020年9月30日波音737 MAX飛機在美國西雅圖展開評估飛行。（Reuters）

調查人員認為，兩宗空難都與737 MAX客機特有的自動防失速軟件「機動特性增強系統」（MCAS）缺陷有關。2019年3月，中國率先下令停飛波音737 MAX，各國隨後亦宣布停飛該機型。

2020年底，波音737 MAX在全球多個國家和地區復飛。2021年8月，中國民航局組織波音公司在中國境內進行737 MAX飛機審定試飛工作，11月徵求公眾對適航指令的意見，12月發布適航指令。

2022年10月10日，蒙古航空一架波音737 MAX、航班號為OM235的客機從烏蘭巴托飛抵廣州，是2019年3月以來該機型首次在中國領空內商業飛行。

今年1月13日，中國南方航空CZ3960航班，從廣州飛抵鄭州，為2019年3月以來中國的航空公司首次使用該機型執行客運服務。