杭州頒新法明確外賣配送員權益：涉及勞動合同、報酬、保險等

《澎湃新聞》報道，4月18日，杭州頒布《杭州市網絡餐飲外賣配送監督管理辦法》（以下簡稱《辦法》），明確外賣員的權益保護，涉及勞動合同、社會保險、工作薪酬等，預計今年5月起實施。



關於勞動報酬，《辦法》明確，平台經營者、餐飲提供者和送餐經營者應當完善網約配送員工作報酬規則，制定合理的單筆配送報酬和工作量考核要求，明確工作報酬發放時間、方式，並按時足額發放。網約配送員在法定節假日、惡劣天氣、夜間等情形下送餐的，鼓勵平台經營者、餐飲提供者、送餐經營者提高單筆配送報酬或者適當給予補貼。

《辦法》明確，平台經營者、餐飲提供者與獨立網約配送員，送餐經營者與網約配送員，符合確立勞動關係情形的，應當依法訂立勞動合同，參加社會保險。不完全符合確立勞動關係情形的，應當訂立書面協議，明確雙方權利義務，依法保障網約配送員享有工作報酬、休息、工作安全等合法權益，積極引導和支持其在就業地參加社會保險。

如網約配送員通過網絡餐飲服務平台送餐但不完全符合確立勞動關係情形的，平台經營者可以為其參加單險種工傷保險，社會保險經辦機構應當按照省、市有關規定予以辦理，鼓勵平台經營者、餐飲提供者向網約配送員提供與職業傷害有關的商業保險方案。