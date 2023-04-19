2023年上海車展開幕　中國車企加速邁向電動化

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2023年上海車展拉開帷幕，近年來高歌猛進的國產電動車品牌備受矚目。路透社17日在車展開幕前夕撰文稱，作為世界上最大的汽車市場，中國正加速邁向電動化的未來，以比亞迪為首的中國電動汽車如今在關鍵領域居於領先地位，正將國際上的老牌車企甩在身後。

當汽車業高管18日在上海參加車展時，他們將看到一個與兩年前截然不同的市場，「文章認為，中國汽車品牌的崛起可謂這些年車市發生的最大變化，中國車企在新型電動車型助推下崛起，並在國內外斬獲市場，而比亞迪堪稱最大的贏家」。

文章指出，一項對比亞迪銷售數據的分析顯示，今年比亞迪在國內銷量增長了近69%，佔據國內汽車市場份額的11%，超過了大眾和豐田。

汽車諮詢公司Automobility創始人羅威（Bill Russo）在18日發布的一份報告中表示，這個市場正逐漸分化，誰輸誰贏一眼就能看出。贏家很少，輸家卻很多。

中國乘聯會數據顯示，一季度國內乘用車銷量同比下滑13%，但電動汽車和插電式混合動力車的銷量增長了22%，以比亞迪為首的中國汽車製造商目前在這一領域佔據主導地位。文章稱，這對大眾、通用、本田和日產等車企來說是雙重打擊，不僅銷量下降了，市場份額也萎縮了。

今年2月，上海一經銷商內展示的比亞迪「海豹」。（圖 / 路透社）

路透社注意到，自今年1月份以來，已有40多個汽車品牌跟隨特斯拉降價，這場價格戰支撐了新能源汽車——電動汽車和插電式混合動力汽車的銷量。不過分析師表示，這也降低了整個行業的盈利能力。

多年來，中國的入門級乘用車市場一直由國際汽車製造商與中國品牌合作生產的內燃油車主導。但對於售價在22500美元至30000美元（約15.5萬至20.6萬元人民幣）之間的汽車來說，今年燃油車銷量可謂一敗塗地。第一季度的銷量下降了20.5%，而電動汽車和插電式混合動力車的銷量增長了68%。



比亞迪「宋」插電式混合動力SUV起價約為2萬美元（約13.7萬元人民幣），銷量超過了日產軒逸——該車型曾連續三年蟬聯中國汽車銷量榜首。



中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，考慮到電池材料給電動汽車帶來的成本壓力，入門級市場很可能是中國燃油車的「最後堡壘」。

分析師表示，插電式混合動力車佔比亞迪今年銷售額的一半以上，使其具備了價格競爭的規模。

2023年上海車展現場。（圖 / 觀察者網）

至於特斯拉，文章註意到，該品牌第一季度在華銷量增長了27%，Model 3和Model Y Crossover的銷量略高於13.7萬輛。今年1月，特斯拉在中國降價幅度達到6%至14%，市場份額也有所上升。

韋德布什證券公司（Wedbush）分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）17日在一份報告中表示，對特斯拉而言，在關鍵的中國市場拿下更多份額至關重要。

值得一提的是，美聯社等媒體此前也注意到，在中國這個全球最大的汽車市場，知名國際品牌正面臨來自本土對手的激烈競爭，一場「電動汽車大戰」即將打響。

《紐約時報》14日報導更是直言，比亞迪、理想、蔚來和小鵬等近年來迅速崛起的中國電動車企，將成為出席上海車展開幕式的行業高管、工程師和設計師們的主要關注點，外國汽車廠商在中國似乎已經「光環不再」，「外國品牌車失去了中國消費者的愛」。