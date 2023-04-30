五一｜慈山寺黃大仙受歡迎　「香港寺廟遊」好去處推介

五一黃金周到來，不少市民選擇出行遊玩，也有許多市民會將寺廟作為必去的打卡地之一。香港有大大小小的佛寺廟宇，很多香火興旺。來香港旅遊，遊客無論是到寺廟上香拜拜，還是欣賞建築風景，都可放鬆心情，感受本地文化習俗。

《香港01》梳理了5個值得一去的相關著名寺廟，無論是求事業、求姻緣、求健康，或者單純欣賞風景，遊客都可尋到好去處，感受文化與節日氣氛。



１. 慈山寺

慈山寺地處大埔洞梓，背依八仙嶺，面向船灣淡水湖，佔地約五十萬平方呎，由李嘉誠出資於2003年起興建，歷時十餘年竣工，於2015年4月向公眾開放。

寺內分三個區域，中間是寺殿、僧寮和觀音像則分別座落在兩旁。當中大雄寶殿的建築比例乃依從唐朝(中晚唐)佛寺，屋頂不高，尺度配合八仙嶺的高度。

在大雄寶殿前，大庭院的青銅燈籠則參照了位於日本奈良的東大寺的作品。慈山寺最為著名的是76米高的如意輪觀音像：右手持如意寶珠，左手持淨瓶。

▼位置：新界大埔普門路88號

▼交通方式：東鐵線大埔墟站A3口轉20B小巴/叫車

▼小貼士：1) 慈山寺參觀免費，但需提前預約。2) 體驗手抄經文的過程不可拍照。 3) 入寺需穿著樸素莊重，不可穿短褲背心等。

2. 志蓮淨苑&南蓮園池

志蓮淨苑是一座佛寺，以仿照唐代的木結構建築為特色，採用天然建材，用榫接方式結合，完全不用釘子，整體高雅古樸。毗連的南蓮園池則是古色古香的園林，同樣以唐代建築為藍本。

志蓮淨苑以盛唐敦煌莫高窟第172窟北「觀無量壽經變」圖作為佛寺設計規劃藍本，以中軸線為主體布局，呈現對稱、均衡的唐代建築風格。小部份的建築手法亦採日本「和樣」形式。全棟建築物完全以檜木打造，是現在世界上最大的手造木構建築群。

▼位置：九龍鑽石山鳳德道60號

▼交通方式：觀塘線鑽石山站C2口出步行約10分鐘到達

▼小貼士：1) 免費參觀，不需預約。2) 志蓮淨苑開放時間至下午4：30。

3. 車公廟

沙田車公廟，又稱大圍車公廟，香港二級歷史建築，主祀車公。車公，是宋朝末年的一名忠臣，蒙古滅宋，宋帝昺逃到廣東，車公一直護駕到香港，途中病逝，故受到當地鄉民的紀念與奉祀。據華人廟宇委員會指，車公廟每年參拜人數達50萬人次。

每年農曆年初二車公誕，會有不少善信到廟裡拜拜，不過一般會在農曆年初三人潮最洶湧。這一天俗稱「赤口」，相傳容易有口舌之爭，不宜拜年，所以很多香港市民都愛到車公廟打卡，拜拜祈福、轉轉銅風車，祈求來年好運。現場人頭攢動，香火鼎盛。

▼位置：新界沙田車公廟路7號

▼交通方式：屯馬線車公廟站B口或大圍站B口出步行約5分鐘

▼小貼士：1) 門口可買小風車與香火。2) 祈求事業、學業、健康等均宜。

4. 嗇色園黃大仙祠

來香港拜拜，怎麼能不找大名鼎鼎的黃大仙呢？聽說大仙「有求必應」，籤文靈驗，所以終年香火鼎盛，前來求籤問卜的善信和旅客絡繹不絕。

黃大仙祠是香港數一數二的著名廟宇。這裡崇奉儒、釋、道三教，除了黃大仙，還同時供奉觀音菩薩、孔子等，三教融合是一大特色。遊客在拜拜之餘，亦可遊覽古色古香的建築與庭園，看看特別的「五形」建築布局，祠中的飛鸞台、經堂、玉液池、盂香亭及照壁，分別代表金木水火土五行。

▼位置：九龍黃大仙竹園村2號

▼交通方式：觀塘線黃大仙站B2口出

▼小貼士：1) 月老祠在最裏面，可用紅繩按照圖引參拜。 2) 求籤及上香均不需購買，大殿左側有籤筒，掃描QR Code有基本釋義。

5. 寶蓮禪寺&天壇大佛

位於大嶼山昂坪的天壇大佛及寶蓮禪寺，是集美景、美食和身心的一次大滿足。未到昂坪山頂便可見高高端坐的天壇大佛，佛像總高度約34公尺，氣勢磅礡，加上四周風光如畫，令人心曠神怡，適合靜思放鬆。要參拜大佛，則須爬上268級的長長石階。

大佛對面的百年古剎寶蓮禪寺，有「南天佛國」之稱。走入寺內，可見多座特色建築，包括金碧輝煌的萬佛寶殿、供奉本土、東方及西方三方佛的大雄寶殿等。面朝天壇大佛，在中軸線上，大雄寶殿亦明清北京故宮式樣為藍本，大殿前後以花崗岩雕刻的蟠龍石雕，則具有閩南風格，糅合了南北的建築特色，蔚為奇觀。

▼位置：大嶼山昂坪

▼交通方式：東湧線東湧站B出口轉23路巴士或乘坐纜車

▼小貼士：1) 全程遊玩耗時較長，需預留4小時左右。2) 附近的大澳漁村是香港現存最著名的一個漁村，有「港版威尼斯」之稱。

（參考：香港旅遊發展局）